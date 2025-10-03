Este es el sorprendente rol que ha probado el entrenador del Avilés con una joya del Oviedo

Una de las zonas del campo donde Dani Vidal está introduciendo modificaciones en más ocasiones es la defensa. Ante el Bilbao Athletic, sorprendió sacando de inicio a Osky en el costado izquierdo, puesto que antes ocupó Campabadal, que jugó tres encuentros como lateral izquierdo a pierna cambiada. Durante el entrenamiento de ayer se vio una probatura nueva que puede, además, dar encaje a uno de los jugadores que se mantiene inédito esta campaña, Eze. El técnico catalán probó con una defensa de cinco hombres, con el nigeriano jugando como carrilero derecho, una faceta que se desconocía del zaguero blanquiazul.

En uno de los ejercicios de ayer, Vidal alineó dos onces y uno de ellos fue el que dejó ese esquema de cinco defensas que, además, mostró una confección sorprendente de la defensa. En uno de los lados, el entrenador catalán colocó una defensa de cuatro hombres, con Campabadal y Viti en los dos costados; mientras que en el otro lado del campo estaban Eze como carrilero derecho, Guzmán Ortega en la otra banda, y una línea de tres con Osky como central izquierdo, además de Adri Gómez en el centro de la zaga.

Una posición que tapa su principal defecto

Esta nueva variante, la de colocar a Eze en una de las bandas, puede servir para tratar de paliar uno de los defectos que se le vio al nigeriano durante la pretemporada: la defensa de los centros laterales. El último encuentro veraniego ante el Barakaldo dio buena fe de ello, aunque no fue el único momento en el que se vieron errores así al central cedido por el Real Oviedo. Con este movimiento, Vidal puede sacar jugo a varias de sus grandes virtudes, su explosividad y capacidad física, a la vez que le protege en ese tipo de jugadas al no tener que estar, de manera obligada, en el centro del área repeliendo centros. Además, al tener tres hombres a su espalda, en caso de que haya una desconexión defensiva siempre tendrá una red de seguridad a la que agarrarse.

Nadie duda del talento de Eze. Actuaciones como la que tuvo ante el Sporting en verano, donde además de dar una exhibición defensiva protagonizó una acción a balón parado que provocó una gran ovación por parte de la grada del Suárez Puerta, sirven para confiar en el talento del africano, pero es un diamante que todavía tiene muchas aristas por pulir. Por ello, el conjunto blanquiazul se afanó durante el mercado de verano en fichar un central que añadiese competencia en la zona. La superioridad física de Eze en comparación con el resto de rivales es más que evidente, pero todavía tiene que adaptarse a una categoría donde los errores en las marcas y en los centros laterales se pagan muy caros. Cabe recordar que la pasada campaña la jugó en Tercera Federación, siendo clave para el ascenso del Oviedo Vetusta a Segunda Federación.

Un esquema que parece solo una prueba

Aún así, esta variante, la de alinear cinco defensas, parece ser más una prueba que algo que se vaya a ver pronto. Vidal está mostrando una gran confianza en la pareja Adri Gómez-Babin y, aunque en el encuentro ante el Bilbao Athletic hubo varios errores defensivos que a punto estuvieron de costar los tres puntos, por ahora no hay motivos para pensar que vaya a cambiar ese planteamiento. Eso sí, por si acaso ya prueba con otros esquemas.