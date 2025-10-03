El vestuario del Langreo da las claves para conseguir la salvación y eleva la urgencia por la primera victoria: “Aún no nos salió cara en la moneda”

Este sábado el Langreo dará el pistoletazo de salida al mes de octubre, con el objetivo de lograr lo que no pudo hacer durante las primeras cuatro jornadas de septiembre: conseguir el primer triunfo del curso. El Unión tratará de hacerlo ante su gente en Ganzábal y contra un rival directo en la tabla, el Rayo Cantabria, que acumula cuatro puntos, dos más que los azulgranas.

“No podemos omitir la clasificación, la realidad es que tenemos dos puntos, que estamos en zona de descenso y que hay que salir de ahí cuanto antes”, asegura el técnico, Pablo Acebal, que considera que “en este arranque aún no nos salió cara la moneda en ninguno de los encuentros”. El Langreo acumula dos derrotas y dos empates, el último ante el Burgos Promesas. “Puntuar fuera es complicado en esta categoría, pero creo que merecimos algo más”, comenta Acebal.

El Unión ha encajado en todos los partidos, pero el técnico no considera que sea un problema. “El equipo a nivel estructural está defendiendo bien”, sostiene. Mañana, los suyos podrían adelantar al Rayo Cantabria si consiguen el triunfo, aunque desde el cuerpo técnico saben que no será sencillo. “Es un filial que compite muy bien y que cuenta con jugadores veteranos, no de edad, pero sí que conocen la categoría. Y que sea en Ganzábal es un aliciente más. “La respuesta de la gente es de agradecer. Cuando perdimos ante el Ávila salimos aplaudidos y eso habla bien del trabajo del equipo”, concluye.

Nacho López: “La clave está en Ganzábal”

Por su parte, Nacho López uno de los futbolistas más experimentados de la plantilla del Unión fue autocrítico, sobre todo, con su parcela, la defensa. “Nos está faltando contundencia porque los equipos, con poco, nos están haciendo gol. Eso nos pesa mucho”, reconoce.

El lateral marcó el objetivo del Langreo para esta temporada: “la salvación”, y explicó la clave para conseguirla. “Pasa por Ganzábal. Tenemos que romper la dinámica de malos resultados y el sábado es el mejor momento para hacerlo”, concluye.