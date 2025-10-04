Benjamín Noval, gran promesa del ciclocross, refuerza al NESTA MMR Cycling Team

Entre los nombres propios destaca el del asturiano Benjamín Noval, actual campeón de España de ciclocross juvenil, que se incorpora al conjunto junto a Martín Fernández para seguir creciendo en la disciplina.

A sus 17 años, Noval es una de las grandes promesas del ciclocross nacional. El pasado curso firmó una temporada espectacular, terminando cuarto en el Campeonato del Mundo y cuarto en el Europeo. Ahora, encara una nueva etapa con los colores del NESTA MMR, aunque su debut se retrasará unas semanas tras una caída sufrida en el Mundial de ruta.

Dos incorporaciones con futuro

Junto a Benjamín, también llega Martín Fernández, otro joven talento con victorias nacionales y experiencia internacional. Ambos afrontan su segundo año en la categoría juvenil y representan la nueva generación del NESTA MMR Cycling Team, un equipo que combina juventud y experiencia para mantener su presencia en los mejores circuitos.

La base del proyecto

Los líderes del conjunto seguirán siendo Lucía González y Kevin Suárez, que afrontan su octava temporada consecutiva con el equipo. Dos referentes del ciclocross español que mantienen intacta su ambición.

El equipo femenino del NESTA MMR Cycling Team vuelve a ser una de las grandes apuestas del proyecto. Sofía Rodríguez, que inicia su cuarta temporada, lo hará por primera vez como campeona de España de ciclocross.

Alicia González, tras una exigente temporada en ruta culminada con su participación en el Campeonato del Mundo, también regresa a los circuitos

El debut del NESTA MMR Cycling Team será este domingo en el Trofeo Villa de Gijón, primera prueba de la Copa de España de ciclocross 2025/2026.

Desde las 11:00h arrancará la jornada con los juveniles, seguidos de la élite femenina (13:00h) y la élite masculina (14:10h). En la línea de salida estarán Kevin Suárez, Lucía González, Sofía Rodríguez, Alicia González y Martín Fernández, todos con el objetivo de comenzar la temporada con los mejores resultados posibles.

Con un equipo equilibrado, competitivo y ambicioso, el NESTA MMR Cycling Team se consolida como una referencia nacional e internacional del ciclocross, con un presente brillante y un futuro prometedor liderado por jóvenes talentos como Benjamín Noval.