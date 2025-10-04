El Club Patín Mieres planta cara en su debut pero cae ante un sólido Voltregà (1-3)
El ENE Oposiciones CP Mieres debutó en la OK Liga Iberdrola con una derrota por 1-3 ante el Voltregà, en un partido disputado en el Pabellón Visiola Rollán
Las de Carlos García ofrecieron una buena imagen ante uno de los equipos más potentes de la categoría, aunque la falta de acierto en los momentos clave marcó la diferencia.
Las catalanas se adelantaron con un gol de Anna Bosch a 19 minutos del final de la primera parte. El Mieres defendió con intensidad hasta el descanso, pero en la segunda parte las visitantes sentenciaron con los goles de Alexia Bosh y María Anglada, prácticamente asegurando el triunfo.
A pesar de la superioridad rival, el conjunto local mantuvo el tipo y logró recortar distancias con un gol de Ailen Domínguez, mostrando carácter y competitividad. La portera del Voltregà, Queralt Sala, se mostró segura bajo palos y frustró los intentos finales de las locales.
El ENE Oposiciones CP Mieres demostró que puede competir ante rivales de alto nivel.
