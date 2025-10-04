El Confía Base Oviedo busca en Sevilla su primera victoria

El Confía Base Oviedo busca hoy (19.30 horas) su primera victoria de la temporada en División de Honor Plata. El equipo carbayón, con la moral reforzada tras otra gran remontada en casa, juega en el Complejo Deportivo El Paraguas ante Cajasol Sevilla Proín. Por su parte, el Royal Premium Gijón, de Primera Nacional, recibe (17.00 horas) al Torrelavega.