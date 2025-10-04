El entrenador del Langreo, indignado tras un partido caliente por la polémica: “A Simeone lo expulsan menos que a mi”

El técnico calificó el penalti señalado en el descuento como “una decisión inexplicable” y advirtió que la situación “empieza a ser insostenible”.

Cinco partidos perdidos y mucha impotencia

Acebal explicó que su equipo ha tenido cinco partidos perdidos, algunos por méritos propios y otros por decisiones arbitrales: “La sensación es de impotencia, que están jugando con tu trabajo. ¿A qué te sabe el punto? A nada, no te sabe a nada. Hoy otra vez te quitan dos puntos. Otros los quitan de manera premeditada, yo creo que hay que decirlo”.

Crítica directa al arbitraje

El técnico fue más allá y denunció: “Vienen aquí a quitarnos puntos, no sé por qué. Tengo la ligera idea, puedo intuir por qué, pero habrá que decirlo a los cauces pertinentes. Yo canso e intento no venir aquí a llorar, como dirán. Pero no se puede hablar de fútbol hoy”.

Acebal también lamentó el trato recibido por él y su cuerpo técnico: “A mí me dice que no mueva los brazos, yo le digo que estoy dando instrucciones a un jugador mío. Y a Carlos le dice que se siente, porque está de pie… Estaba de pie ahí viendo el partido, ni salió, y lo amonesta. Y a mí me amonesta por dar indicaciones a un futbolista mío. Si tampoco puedes, marcharemos los entrenadores. Yo veo a Simeone todos los días, y lo expulsan menos que a mí, que me considero una persona bastante tranquila”.

Acebal cargó contra los árbitros: “Esta gente no puede tener bandera blanca para hacer lo que les sale a las narices. Son impunes, un colectivo que está por encima del bien y del mal, protegido y ya está. Campan a sus anchas y van haciendo lo que veis cada quince días, aquí en Ganzábal o por los campos de fútbol”.

Un punto positivo del partido

Pese a todo, Acebal quiso destacar la actuación de su equipo: “Si hablamos de fútbol, el equipo hizo muchas cosas bien. Se planteó un partido más directo, de intentar vivir más tiempo en campo contrario. No sufrimos en exceso, pero la única que llega en el minuto 95, el árbitro pita penalti y empatan el partido”.

Confusión sobre el penalti decisivo

El técnico explicó que ni él ni sus jugadores tienen claro quién cometió la supuesta infracción: “Los jugadores me dicen que la pelota no identifica quién hace el penalti. He visto la jugada repetida y, de ser penalti, la única opción sería Lian, y si es Lian, tendría que haberlo expulsado porque estaba amonestado… Del portero no es penalti, de Adri no es penalti. Así que, como no sabe quién fue, pondrá uno cualquiera… El penalti de Maya”.

Petición de medidas

Acebal concluyó visiblemente cansado pero con intención de que el club actúe: “De la manera más educada y correcta posible, tendré que decirlo hoy aquí, y el club tendrá que tomar alguna medida, porque no podemos estar todas las semanas así”.