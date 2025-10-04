¡Histórico! El Puerto Vega pasa de ronda en la Copa y se enfrentará a un rival de Primera División
El equipo naviego ganó de forma contundente en el global (5-1) al Alberite y este lunes estará en el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey
Javi Viso
La Copa mola y mola por historias como esta. El Puerto Vega, club humilde del occidente asturiano que milita en la Primera Asturfútbol, hizo valer la importante renta que consiguió en El Campón (4-0) y empató a uno ante el Alberite, de La Rioja, en la vuelta para conseguir el acceso a la primera ronda de la Copa del Rey. El conjunto naviego, tras su gran gesta, tiene asegurado enfrentarse a un rival de Primera División en lo que será el partido más importante de su historia.
El Puerto Vega estará este lunes en el sorteo de la Copa del Rey, que cuenta con importantes novedades esta temporada. Los emparejamientos en las dos primeras rondas estarán determinados por la proximidad geográfica. Los equipos asturianos se encuentran en el grupo 1, por lo que el rival del conjunto naviego saldrá de estos cuatro equipos de Primera: Alavés, Real Sociedad, Celta de Vigo o Real Oviedo. “Creo que es injusto, tendría que ser ante cualquier rival, no por proximidad, porque con todo el respeto, no es igual el Alavés que el Valencia o el Sevilla”, comentó el entrenador del Puerto Vega, Javier Prendes, en la previa del choque.
El técnico también habló de sus preferencias de cara a este histórico choque, sobre todo pensando en los ingresos que podrían obtener por taquilla. “El Oviedo sería el más idóneo porque es un equipo que mueve mucha gente. Hay mucho oviedista en Asturias y podríamos sacar todo el año adelante gracias a este partido”, comenta. Lo que no será posible será disputar esa primera ronda en El Campón. “No hay ninguna posibilidad de jugar en nuestro campo, es una pena, pero no cumple con las exigencias de la Federación”, asegura.
