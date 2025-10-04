El Lobas Oviedo juega su primer partido fuera en la pista del Carballal
El Lobas Global Atac Oviedo viaja hoy (20.15 horas) por primera vez en esta temporada y lo hace en Vigo para verse con el Carballal en encuentro correspondiente a la segunda jornada liguera de División de Honor Oro. El conjunto ovetense comenzó la Liga con una victoria por 23 19 ante el Schär Colores Zaragoza.
