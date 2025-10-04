El Puerto Vega es el rey y tiene claro sus preferencias en el sorteo de la Copa: "Jugar contra el Oviedo sería lo mejor para todos"

Emocionado y casi sin palabras. Así se mostraba el presidente del Puerto Vega, José Ramón Pérez, al término del encuentro. El conjunto naviego hizo historia al pasar a la primera ronda copera, donde se enfrentará a un equipo de Primera División. "Lo de hoy es algo histórico que es muy difícil que vuelva a ocurrir. Todavía no me lo creo", confesaba de vuelta a Asturias.

Su rival se conocerá este lunes a partir de las 13:00 horas y estará determinado por criterios geográficos. En su caso, el Puerto de Vega solo se podrá enfrentar al Oviedo, Celta de Vigo, Real Sociedad o Alavés. Y, al igual que con su entrenador, Javi Prendes, el presidente tiene las mismas preferencias. "Es un orgullo jugar contra cualquier primera, pero sin menospreciar a ningún rival, jugar contra el Oviedo sería lo mejor que nos podría pasar", expresa José Ramón.

Con la opción de jugar en El Campón completamente descartada por las medidas del estadio, para el presidente del Puerto Vega lo más "cómodo" sería jugar en el Carlos Tartiere. "Podríamos evitar las obras", subraya. Otra opción podría ser Navia, aunque habría que añadir gradas supletorias y mejorar las instalaciones lumínicas para cumplir con los requisitos de la Federación. Lo que está claro es que, sea donde sea, habrá un pueblo acompañando al equipo. "Hoy han estado en La Rioja más de 200 personas, todo Puerto de Vega está con nosotros", sentenció.