Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Siroko Gijón se estrena en Liga Femenina 2 en Mataró

El Siroko Gijón debuta hoy, a las 19.30 horas, en la cancha del Mataró. El nuevo equipo asturiano, entrenado por Carlos Fernández, pretende asentarse en esta categoría nacional, la tercera femenina en importancia de España, aunque con la perspectiva en un futuro próximo de ir creciendo y colocarse entre los mejores de la categoría.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
  2. Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
  3. Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
  4. ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
  5. Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
  6. Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
  7. Intervienen en la finca del ganadero asesinado en Ribadesella e incautan parte de sus animales: su pareja, investigada
  8. Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos

Lluvia de millones de Europa para Avilés y éste es su destino

Lluvia de millones de Europa para Avilés y éste es su destino

Laviana se compromete a impulsar más talleres de salud entre los vecinos para "mejorar la calidad de vida"

Laviana se compromete a impulsar más talleres de salud entre los vecinos para "mejorar la calidad de vida"

Estos son las obras de arte que ganaron el histórico certamen de arte de Luarca

Estos son las obras de arte que ganaron el histórico certamen de arte de Luarca

El PP reclama una licitación pública para el parking del Niemeyer

Cumbres de la humanidad

Castrillón ya piensa en sus próximos presupuestos

Castrillón ya piensa en sus próximos presupuestos

Adiós a Roma: la clásica tienda de ropa de Laviana se despide después de 65 años porque las prendas ahora son "de usar y tirar"

Adiós a Roma: la clásica tienda de ropa de Laviana se despide después de 65 años porque las prendas ahora son "de usar y tirar"

Pedro Menéndez, en busca de avilesinos para echarse a la mar: así fue la recreación histórica del alistamiento

Pedro Menéndez, en busca de avilesinos para echarse a la mar: así fue la recreación histórica del alistamiento
Tracking Pixel Contents