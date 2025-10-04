El Siroko Gijón se estrena en Liga Femenina 2 en Mataró

El Siroko Gijón debuta hoy, a las 19.30 horas, en la cancha del Mataró. El nuevo equipo asturiano, entrenado por Carlos Fernández, pretende asentarse en esta categoría nacional, la tercera femenina en importancia de España, aunque con la perspectiva en un futuro próximo de ir creciendo y colocarse entre los mejores de la categoría.