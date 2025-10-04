Victoria con autoridad del Telecable, fuera de casa, en su estreno liguero (2-5)

Las gijonesas se impusieron por 2-5 tras una primera mitad igualada y una segunda parte en la que su superioridad física y técnica marcó las diferencias.

El equipo dirigido por Natasha Lee asumió desde el inicio el papel de favorito y se adueñó del juego rápidamente. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando María Igualada adelantó a las asturianas con un remate preciso. Sin embargo, pese a su dominio y a disponer de numerosas ocasiones, el conjunto gijonés no logró ampliar la ventaja y Luana Álvarez igualó para las madrileñas en el minuto 15. Las locales crecieron tras el tanto y consiguieron mantener el empate hasta el descanso.

Tras la reanudación, el Telecable elevó la intensidad y el ritmo. Ainara Anido devolvió la ventaja a las asturianas y a partir de ahí el conjunto visitante desplegó su mejor versión, aprovechando las amplias dimensiones de la pista para mover la bola con fluidez y encontrar espacios. Un penalti transformado por Marta Piquero supuso el 1-3 y la propia jugadora firmó el cuarto poco después, dejando el choque prácticamente sentenciado.

Nuria Almeida aumentó la renta con el quinto tanto, mientras que Cristina Santochirico recortó distancias para Las Rozas al transformar una falta directa, cerrando el marcador en el definitivo 2-5.

Con este resultado, el Telecable H.C. arranca la temporada con buenas sensaciones y confirma su candidatura a estar de nuevo entre los equipos punteros. El próximo compromiso será el sábado en Mata Jove frente al Bigues i Riells, en el estreno ante su afición.