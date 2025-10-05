El Avilés, ante uno de los "9" de moda de la categoría: el análisis del Guadalajara, rival de hoy de los blanquiazules
Salifo, que suma tres tantos, es la mayor arma de un Guadalajara que brilla en las contras
El Avilés se mide hoy, a partir de las 18.30 horas en el Pedro Escartín, a uno de los conjuntos de moda en Primera Federación. El Guadalajara, equipo recién ascendido, se está afianzando en la zona noble de la tabla y, tras los primeros cinco encuentros, arrancó la jornada como el tercer clasificado. Para ello cuenta con una de las mejores defensas de la categoría y, además, en ataque tiene a uno de los hombres de moda en Primera Federación, que cada vez que toca la pelota la manda al fondo de la red. Pero tienen defectos que los avilesinos pueden tratar de explotar.
El peligro de Salifo
El gran nombre propio de este Guadalajara es su delantero centro, Salifo. El atacante suma el 50% de los goles de su equipo y es el principal peligro que tienen los castellano-manchegos. Cedido por el Tenerife, ha caído de pie en el Pedro Escartín y, cada vez que tiene espacio para correr, marca la diferencia. Los zagueros del Avilés tendrán que estar muy pendientes de él, no dejándole ningún metro y, sobre todo, tratando de que no se escape atacando la espalda, porque en esos movimientos es letal.
Un bloque defensivo muy compacto
El Guadalajara es, de los equipos a los que se ha enfrentado el Avilés, el que menos quiere tener la pelota y el que más cómodo se siente defendiendo su propia área. Los alcarreños utilizan un bloque medio-abajo, con todos sus jugadores en campo propio, y no sufre cuando no tiene la pelota en los pies. Sus dos centrales se muestran muy seguros a la hora de defender el punto de penalti y, además, cuentan con uno de los guardametas menos goleados de la categoría. Eso sí, también tienen tramos de partido donde realizan una presión más asfixiante, para tratar de robar rápido y volver al ataque. El Avilés tendrá que dar un plus a la hora de meter pases por dentro para tratar de tumbar la muralla guadalajareña
Brillan en las contras
Unido al punto anterior viene su gran peligro en la fase ofensiva, los contragolpes. Al tener a todo su equipo hundido, hay muchos espacios en campo rival para, con la velocidad de sus extremos y de Salifo, tratar de explotarlos. El Guadalajara brilla en ese tipo de contexto, con espacio para sus hombres de ataque, que hacen mucho daño a la espalda de sus rivales. Los blanquiazules no pueden tener ninguna desconexión defensiva, algo que se ha visto en los dos últimos encuentros, porque pueden pagarlo muy caro.
Poco talento con balón
Si hay que poner un pero a este Guadalajara es que, con la pelota en los pies, le falta talento para atacar a los equipos rivales. No es su plan de partido y ellos prefieren otro tipo de contextos, pero cuando el rival les da el balón se ve su principal carencia. Muchas veces sus centrocampistas prefieren dar un pase atrás antes que romper una línea, acabando la jugada con un balón aéreo para que lo disputen sus arietes.
