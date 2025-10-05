El Avilés se desmelena: el equipo blanquiazul gana un partido para volverse loco (3-4)

Guadalajara: Amador Zarco (3); Cera (1), Ablanque (1), Gallardo (1), Julio Martínez (2); Samu Mayo (1); Borja Díaz (2), Manu Ramírez (2), Neskes (3); David Amigo (2) y Salifo (1). Cambios: Toño Calvo (2) por Samu Mayo, min. 46. Pablo Muñiz (2) por Nesles, min. 61. Unax (2) por Manu Ramírez, min. 61. Cañizo (1) por David Amigo, min. 73. Tavares (2) por Borja Díaz, min. 80 Real Avilés: Álvaro Fernández (3); Campabadal (2), Babín (2), Adri Gómez (1), Osky (2); Bautista (3), Gete (2), Raúl Hernández (2), Santamaría (3), Isi Ros (1) y Raúl Rubio (2). Cambios: Guzmán (2) por Isi Ros, min. 46. Borja Granero (1) por Santamaría, min. 68. Quicala (2) por Gete, min. 80. Javi Cueto (2) por Raúl Rubio, min. 80. Viti (s.c.) por Raúl Hernández, min. 88. Goles: 0-1, min. 8: Santamaría. 0-2, min. 32: Santamaría, de penalti. 1-2, min. 54: Neskes, de penalti. 2-2, min. 65: Pablo Muñoz. 2-3, min. 84: Quicala. 3-3, min. 100: Borja Díaz. 3-4, min. 107: Javi Cueto, de penalti. Árbitro: José Antonio Palomares Gutiérrez (colegio andaluz). Amonestó a los locales Unax, Tavares, Samu Mayo y Borja Díaz, y a los visitantes Álvaro Gete, Álvaro Fernández, Borja Granero y Edu Campabadal. Pedro Escartín: 3.635 espectadores.

Otro final de infarto con penalti y FAV de por medio, que se saldó con victoria para el Avilés en el campo Pedro Escartín ante el Deportivo Guadalajara (3-4), con dos goles marcados en los 17 minutos de prolongación, el empate (3-3) de los locales y el de la victoria de los asturianos en el minuto 107 con un gol de penalti anotado por Javi Cueto.

Fue un arranque fulgurante de los locales, que comenzaron como un vendaval a base de llegadas al área de Álvaro Fernández. Los de Dani Vidal achicaban agua, ya fuera por las arrancadas de David Amigo o los córners directos botados por Manu Ramírez. Hasta dos estiradas tuvo que hacer Álvaro para evitar que la pelota se colara directa desde el banderín.

La respuesta del Avilés no pudo ser más contundente. Demostraron los de Vidal que tiene mucho peligro a balón parado. En su primer córner ganaron por arriba en el corazón del área, prolongaron en el segundo palo y Álvaro Santamaría remachó en el área pequeña para anotar el primero.

Lo que siguió fue un monólogo del Depor, que aceleró y aceleró en busca del empate. Tavares, Neskes y Salifo no acertaron con la portería avilesina. En ese tramo perdonó también el Avilés en un par de contras que Isi Ros y Raúl Rubio, solo ante Amador Zarco no supo definir.

Sí estuvo muy listo Rubio para meter al pie en un balón dentro del área y que Ablanque lo zancadilleara por detrás. Tras revisión de video arbitraje el colegiado lo concedió y Santamaría puso el 0-2.

En apenas 11 minutos tras el paso por vestuarios lo remontó el Depor. Primero con un penalti anotado por Neskes y luego con un zapatazo desde la frontal de Pablo Muñoz. Con esa inercia el Depor se adueñó del balón pero el Avilés esperaba su oportunidad a la contra.

Y se vino la locura

La locura llegó en el tramo final, cuando en una balón dividido en el área, ni Ablanque ni Gallardo consiguieron despejar. El cuero le terminó cayendo a Quicala que anotó el 2-3. El Depor se volcó entonces y en el último minuto del añadido encontró el premio a base de colgar balones al área. El centro al segundo palo lo descargó Unax de cabeza y Borja Díaz solo tuvo que empujarlo.

Pero todavía quedaba un último giro de guión. Un saque de banda fue la génesis del penalti sobre el propio Quicala. Un manotazo de Borja Díaz impactó en la cara del delantero que cayó al suelo ante los ojos del colegiado. Este lo pitó y lo reconfirmó con el videoarbitraje ante el estupor de la grada local. Javi Cueto con frialdad puso el 3-4 definitivo y desató la euforia avilesina por segunda semana consecutiva.