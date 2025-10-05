Dani Vidal, tras la victoria más loca del Real Avilés: "Ha sido un partido surrealista"

"Ha sido un partido surrealista, nunca me había pasado un partido así. Sabíamos dónde veníamos", para Dani Vidal, entrenador del Avilés, el final del partido fue tan sorprendente como para cualquier aficionado que hubiera seguido el final del trepidente choque.

"Al final ellos se vinieron arriba, los sujetamos con el sistema, pero con la acción del 2-2 se puso cuesta arriba. Pero supimos sufrir, sin renunciar al contragolpe", analizóe el técnico del Avilés. "Me quedo con el espíritu del equipo, que fue adelante en todo momento. Javi fue muy listo y nos llevamos la victoria, con cosas que corregir pero muy contentos", añadió.

Para Vidal, "siempre hay cosas que mejorar". El técnico del Avilés elogió a su rival tras un partido para volverse loco: "El rival ha estado a un buen nivel técnico, y cuando pasa eso es difícil sujetarlos a nivel táctico". De hecho, el entrenador del conjunto blanquiazul aseguró que fue el mejor partido del Guadalajara: "Les he visto todos los partidos y creo que este fue su mejor partido a nivel de juego".