Dani Vidal, tras la victoria más loca del Real Avilés: "Ha sido un partido surrealista"
El entrenador del conjunto asturiano elogia a su rival
Área 11
"Ha sido un partido surrealista, nunca me había pasado un partido así. Sabíamos dónde veníamos", para Dani Vidal, entrenador del Avilés, el final del partido fue tan sorprendente como para cualquier aficionado que hubiera seguido el final del trepidente choque.
"Al final ellos se vinieron arriba, los sujetamos con el sistema, pero con la acción del 2-2 se puso cuesta arriba. Pero supimos sufrir, sin renunciar al contragolpe", analizóe el técnico del Avilés. "Me quedo con el espíritu del equipo, que fue adelante en todo momento. Javi fue muy listo y nos llevamos la victoria, con cosas que corregir pero muy contentos", añadió.
Para Vidal, "siempre hay cosas que mejorar". El técnico del Avilés elogió a su rival tras un partido para volverse loco: "El rival ha estado a un buen nivel técnico, y cuando pasa eso es difícil sujetarlos a nivel táctico". De hecho, el entrenador del conjunto blanquiazul aseguró que fue el mejor partido del Guadalajara: "Les he visto todos los partidos y creo que este fue su mejor partido a nivel de juego".
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
- Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Almeida anuncia que deja la presidencia de Otea: 'El año que viene no estará aquí como presidente
- Detenido un ganadero de 60 años por dejar morir 20 vacas en Castropol