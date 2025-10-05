Desdibujado debut de un errático Círculo Gijón, que cae con claridad en Sevilla (82-63)

Parecía una jornada propicia para dar un susto a uno de los teóricos favoritos del grupo Oeste de Segunda FEB, el Insolac Caja 87, el heredero del desaparecido Real Betis. El equipo sevillano, consumido por la presión, decidió enseñar la puerta de salida a su entrenador, Eloy Ramírez, después de tres partidos de la insulsa Copa España, y Adrià Alonso hacía su debut en el banquillo local coincidiendo con el inicio liguero. Pero el Círculo no supo jugar con las dudas andaluzas. Sufrió horrores para cerrar su rebote defensivo y en ataque diluyó sus aciertos con pérdidas constantes y un desacierto enorme. Como conclusión, el equipo de Nacho Galán fue haciendo la goma durante gran parte del encuentro, hasta que el Caja 87 encontró el ritmo y el acierto necesarios para romper el partido. Al final, el club asturiano no pudo ni pelear el triunfo (82-63).

De entrada, Nacho Galán apostó por el cinco que más ha perfilado en la preparación: Guillem Arcos de conductor, Joey Reilly y Tavin Pierre de exteriores y Javi Menéndez y Alberto Díaz en la pintura. Cinco minutos aguantó por delante el Círculo, apoyado en la presión defensiva y en la rapidez en las transiciones. Un dos más uno de un activo Pierre colocó un 8-12 que iba a ser la máxima diferencia de los gijoneses en todo el partido. Enseguida se empezaron a ver las costuras de los visitantes en los rebotes defensivos, que caían una y otra vez en manos de los sevillanos. Con tantas segundas oportunidades, bastó que Nedim Djedovic calentara un poco su muñeca para que el marcador volteara a favor de los locales, que ya nunca perderían el control. Al final del primer cuarto, 19-16.

El segundo parcial comenzó con un triple de Reilly que puso el empate a 19, pero fue un espejismo. Los jugadores visitantes seguían dejando escapar rebote tras rebote en su propia canasta, y en la otra zona encadenaban errores que impedían el despegue. Hasta una violación de cinco segundos sin sacar cometió el Círculo, que vio cómo el Caja 87, a tirones, iba abriendo brecha. Un triple final de Clarke, que se iba adueñando del partido, puso el 38-26 al descanso.

Por un momento pareció que el escenario había cambiado en el inicio de la segunda mitad, con Guillem Arcos de nuevo enchufado y Jerónimo Luis disputando sus mejores minutos. Hasta un 45-41 llegó la ilusión del Círculo, que fue víctima de la aparición furibunda de Nolan Bertain, que volvió a disparar la diferencia con dos triples consecutivos. Con la brecha estabilizada en torno a los diez puntos, hasta los tiros libres se le atragantaron al equipo asturiano, que perdía por 9 a la conclusión del tercer cuarto (55-46).

El último cuarto apenas tuvo historia. Hubo buenos minutos de Okafor, intimidador en su canasta y eléctrico en la rival, pero el mal ya estaba hecho. El Caja 87 fue ganando confianza, sobre todo Clarke, que fue el dueño y señor de los últimos minutos. De su mano, y con un Círculo cansado y desanimado, la desventaja de los de Nacho Galán se fue hasta el entorno de los 20 puntos. Los números finales resumen el errático debut del equipo gijonés: 20 rebotes ofensivos concedidos, 18 balones perdidos, 23 de 55 en tiros de campo y un maquillado 12 de 19 tiros libres. El próximo reto, el debut en el Palacio de los Deportes de Gijón con el Jaén como rival, el próximo sábado a las 20 horas.