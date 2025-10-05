El Marino se lleva el derbi asturiano de la jornada en Segunda Federación (0-2)
El cuadro maliayés no muestra el nivel de las primeras jornadas y cae con justicia
Juan Lobato
El Marino de Luanco se llevó con justicia ayer el derbi asturiano ante el Lealtad en un partido en el que los de Villaviciosa nunca se encontraron cómodos. El conjunto luanquín fue claramente superior y terminó imponiéndose con autoridad tras una segunda parte en la que reflejó en el marcador lo que ya se había visto sobre el césped.
El Lealtad estuvo lejos del nivel ofrecido en anteriores jornadas y apenas se sintió cómodo, disputando el encuentro ante el Marino únicamente durante los primeros veinte minutos. El resto del choque fue claramente dominado por el conjunto visitante, que, pese a su superioridad, tuvo que esperar a la segunda mitad para reflejarla en el marcador.
Lealtad: Junquera (2); Omar (1), Marcos Blanco (2), Nico Pereira (2), Jaime Felgueroso (1); Saha (2), Riki Menéndez (1), Pesquera (1), Krehl (2); Yerpes (2) y Cissé (1).
Cambios: Alorda (1) por Riki Menéndez, min. 27. Stephen (2) por Pesquera, min. 55. Luisen (1) por Krehl, min. 55. Pelayo (1) por Omar, min. 79. Isaac (1) por Saha, min. 79.
Marino: Dennis (2); Borja (2), Somolinos (2), Tomás (1), Pelayo (2); Tito Leyva (1), Óscar (2), Lora (2); Guaya (1), Bravo (3) y Basurto (2).
Cambios: Berto (2) por Pelayo, min. 74. Dailos (1) por Leyva, min. 74. Martí (1) por Bravo, min. 74. Diego Díaz (2) por Óscar, min. 81. Orfila (s.c.) por Guaya, min. 87.
Goles: 0-1, min. 46: Basurto. 0-2, min. 54: Lora.
Árbitro: Miguel Gómez (comité cántabro). Amonestó a los locales Cissé y Alorda.
Les Caleyes: Unos 500 espectadores.
El primer gol llegó nada más reanudarse el encuentro, en un contraataque visitante en el que Basurto, tras un buen control, superó a la defensa local y batió a Junquera en el mano a mano. El segundo tanto no tardó en llegar: Lora aprovechó un balón suelto en el área para conectar una volea impecable que hizo inútil la estirada del guardameta maliayés. El Marino mantuvo el control del juego y el Lealtad, aunque trató de reaccionar, apenas generó peligro más allá de un remate de Saha al larguero, acción que finalmente fue anulada por fuera de juego.
Con esta derrota, el Lealtad cae a la penúltima posición de la tabla, con solo dos puntos. Es un puesto que no refleja el juego mostrado en las primeras jornadas, pero la falta de acierto y la mala fortuna han lastrado a los de Villaviciosa. Por su parte, el Marino asciende hasta la sexta plaza, empatado a puntos con la Gimnástica Segoviana y el Salamanca, los dos equipos que cierran los puestos de play-off.
El conjunto maliayés buscará recuperar sensaciones la próxima jornada, en la que tendrá una oportunidad clave para reencontrarse con la victoria y salir de la zona baja. El equipo de Luis Arturo confía en que el trabajo y la intensidad de las primeras fechas vuelvan a dar resultado para revertir la dinámica negativa, esta vez con algo más de fortuna.
