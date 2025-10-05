Pablo Carreño conquista su tercer título del año y regresa al top-100 mundial
El tenista gijonés se impuso en la final del challenger de Villena al francés Grenier y regresa a las 100 primeras posiciones del circuito ATP
Javi Viso
Buenas noticias para el tenis asturiano. Pablo Carreño logró hacerse con el Alicante Ferrero Challenger -también conocido como el Challenger de Villena- tras derrotar en la final al francés Hugo Grenier, número 195 a nivel mundial. El tenista gijonés perdió la primera manga por 4-6, pero se recompuso para derrotar al tenista galo en los siguientes dos sets por 6-1 y 6-4, finalizando el encuentro en una hora y 47 minutos.
Carreño fue de menos a más en el encuentro y su rival todo lo contrario. De hecho, Grenier incluso tuvo que pedir la presencia del fisioterapeuta en la segunda manga. El asturiano se se impuso en la superficie dura de la Ferrero Tennis Academy, la que fue su casa y lugar de entrenamiento diario durante muchos años.
Un triunfo que le permite regresar al top-100 mundial
Este es el tercer trofeo que logra Carreño en la actual temporada, todos ellos en la categoría Challenger, y le permite regresar a las primeras 100 posiciones del ranking ATP -actualmente se encontraba en el 123-. El gijonés se convierte en el tercer español que logra vencer en el Alicante Ferrero Challenger, tras los éxitos logrados por Pablo Andújar (2018 y 2019) y Carlos Alcaraz (2020). De hecho, la pista lleva el nombre del tenista murciano, flamante número uno mundial.
