El Vetusta se gusta con una goleada para seguir la estela del líder

El Vetusta lleva un espectacular inicio de temporada, aún sin conocer la derrota y con 13 puntos sumados de 15 posibles. En el partido ante el Burgos Promesas en El Requexón, al filial azul le bastó la primera parte para solventar el encuentro, ya que se marchó a los vestuarios con 4-0 en el marcador.

Fue una primera parte plena de eficacia, a la que siguió una segunda parte en la que el filial oviedista fue a menos y dejó ver ciertas lagunas en el aspecto defensivo ante un rival que, con todo perdido, se fue hacia arriba y logró acortar distancias con dos tantos en menos de diez minutos.

Inauguró el casillero local Guille Berzal tras un barullo en el área visitante y amplió la distancia Joaquín Delgado al transformar un penalti por un agarrón de Sergio Romero a Marco Esteban. El 3-0 llegó tras una larga combinación que rubricó Dieguito. Antes del descanso, de nuevo Joaquín Delgado vio puerta e hizo el cuarto tras un fallo defensivo del conjunto burgalés.

En los primeros minutos de la reanudación, Guille Berzal redondeó la goleada al aprovechar un balón a la espalda de la defensa para hacer el quinto. Con la relajación de tener el partido completamente resuelto y los errores defensivos, que fue la parte a corregir del equipo de Roberto Aguirre, el Burgos Promesas logró dos goles en menos de diez minutos: el primero en un fallo de Marco Esteban, que aprovechó Fillouche para batir por bajo a un indefenso Miguel Narváez.

El segundo, obra de Luca Ricoy, llegó en otro error defensivo local, que permitió al jugador del Burgos Promesas plantarse solo ante el portero local y batirle con un disparo por bajo. El conjunto burgalés tuvo después varias aproximaciones con peligro que no fructificaron.

El Vetusta tendrá que mejorar esos fallos defensivos, que llegan sobre todo cuando quiere salir con el balón jugado desde atrás, si quiere seguir con este magnífico inicio de temporada y colocado en los puestos cabeceros de la clasificación. Una buena prueba la tendrá la próxima jornada, en la que se enfrenta al Ávila, equipo con el que está empatado a puntos, siendo el filial azul segundo y los del Adolfo Suárez terceros.