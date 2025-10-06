Bronce para Pablo Serrano en el Europeo de parabádminton

El asturiano Pablo Serrano, deportista del Centro de Tecnificación Deportiva de Asturias, logró la medalla de bronce en dobles masculinos SU5 junto a Manuel García Rosendo en el Victor European Para Badminton Championships 2025, disputado en Estambul (Turquía).

Serrano afrontaba en Estambul su tercer Europeo. En 2018, en Francia, ya había subido al podio en dobles consiguiendo un bronce, mientras que en 2022 alcanzó los cuartos de final junto a García.

"Estoy siendo capaz de poner en juego lo que aprendí en Hong Kong y en los entrenamientos recientes, y fue mejor de lo que esperaba", destacó el jugador tras el europeo.