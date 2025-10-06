Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bronce para Pablo Serrano en el Europeo de parabádminton

Pablo Serrano, con su medalla

Pablo Serrano, con su medalla / BA

N. L.

Oviedo

El asturiano Pablo Serrano, deportista del Centro de Tecnificación Deportiva de Asturias, logró la medalla de bronce en dobles masculinos SU5 junto a Manuel García Rosendo en el Victor European Para Badminton Championships 2025, disputado en Estambul (Turquía).

Serrano afrontaba en Estambul su tercer Europeo. En 2018, en Francia, ya había subido al podio en dobles consiguiendo un bronce, mientras que en 2022 alcanzó los cuartos de final junto a García.

"Estoy siendo capaz de poner en juego lo que aprendí en Hong Kong y en los entrenamientos recientes, y fue mejor de lo que esperaba", destacó el jugador tras el europeo.

Redoble emocionado para Titi: la música asturiana homenajea al baterista de "Los Archiduques" y la orquesta "Principado"

Julio Medem, en Avilés: "La visión racional le sienta muy mal al cine que yo hago"

La Iglesia asturiana celebra en Laviana el día del Migrante: "A quien podamos acoger, con los brazos abiertos", afirma el Arzobispo

La tribu Timucua se sienta a la mesa con el Adelantado

La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero

Los 91 años de la Revolución del 34, en el Espacio 1910 de Mieres

Comienza una obra muy esperada en La Arena para ampliar y modernizar la marina seca

Castrillón prepara una mejora integral para la explanada de Arnao: esta es la solución frente a la emergencia de la grieta del verano

