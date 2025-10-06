El corazón del Pasek Belenos levanta otro partido imposible en el último suspiro
Un único ensayo da cuatro valiosos puntos al equipo avilesino ante un Pozuelo superior durante la mayor parte del choque en el Muro de Zaro (19-16)
N. L.
No anda muy allá de juego, le faltan muchas cosas por ajustar, pero el Pasek Belenos va sobrado de corazón. Lo volvió a demostrar ayer al ganar su segundo partido en División de Honor Élite, y de nuevo remontando en el tramo final después de haber estado a merced de su rival, en este caso el Pozuelo, durante muchos minutos.
Pintaba la cosa fea para el equipo avilesino, de nuevo trabado en sus ofensivas por una defensa madrileña bien organizada. Un ensayo en la primera parte de Pablo Gallego y otro en la segunda de Jorge Elvira ponían el marcador en un 9-16 que parecía llevar los puntos hasta Pozuelo. De hecho, las mayores esperanzadas de la parroquia local estaban en el hecho de rescatar el bonus defensivo logrando algún golpe de castigo.
Lo consiguieron con una patada de Brais con algo más de tres minutos por delante (12-16). En teoría, porque el partido se alargó hasta los 95 de reloj. Como poseído, el Pasek Belenos se lanzó a un ataque furibundo, una presión que desconcertó a su rival, perdido entre protestas al árbitro, Miguel Antonio de Luis. De hecho, fue la actitud exaltada de los visitantes la que los condenó. Dar a la lengua les costó un golpe de castigo del que nació el único ensayo local, un ensayo de castigo después de haber bailado sobre la línea durante muchos segundos. Pero el partido no acabó ahí y el Belenos todavía tuvo que sufrir de lo lindo. Cuando ya se mascaba el ensayo del Pozuelo, Juan Rico robó el balón decisivo y lo pateó fuera con rabia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
- Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Almeida anuncia que deja la presidencia de Otea: 'El año que viene no estará aquí como presidente
- Detenido un ganadero de 60 años por dejar morir 20 vacas en Castropol