Un equipo asturiano, gran dominador del "Villa de Gijón" de ciclocross

La asturiana Lucía González y el cántabro Kevin Suárez se proclamaron vencedores del XV Trofeo "Villa de Gijón" que inauguró la Copa de España de Ciclocross 2025, fue la primera de las ocho carreras de las que constará el calendario. La prueba, organizada por el CDB Gijón Ciclismo con el apoyo del Patronato Deportivo Municipal de Gijón, se celebró en el Complejo Deportivo de Las Mestas. La carrera gijonesa se erige ya como una cita consolidada en el calendario internacional.

La mañana del domingo comenzó con la disputa de la prueba Junior Masculino UCI, donde dominó el asturiano Martín Fernández García, del equipo Nesta-MMR Cycling Team, que rodó en solitario durante todo el recorrido. La segunda posición fue para el francés Matis Debenne (Apoge Cycliste) y el tercero fue Samuel Castiello (equipo Cortizo).

Matis Debenne, Martín Fernández y Samuel Castiello, podio junior del trofeo "Villa de Gijón" / Roberto Menéndez

Seguidamente dio comienzo la prueba Junior Femenina (UCI). En esta ocasión el protagonismo fue para la corredora francesa Laly Pichon (Pays de Vilaine), que se adelantó a sus compañeras en la primera vuelta y viajó sin compañía el resto de la carrera. Su compatriota Noemie Jurado Roumieux (VC Saintais) ocupó la segunda posición y la cántabra Aitana Gutiérrez, del equipo asturiano Viella Guttrans, fue la tercera.

La carrera Élite y Sub-23 Femenina (UCI) fue más competida en la primera mitad, cuando Lucía González (Nesta-MMR Cycling Team) y Sara Cueto (Unicaja Gijón) peleaban la primera posición. Pero en el ecuador de la carrera la sierense Lucía González demostraba ser la más fuerte al mantenerse en solitario en cabeza mientras Sara Cueto perdía posiciones. De esta manera, González se presentó en la línea de meta con ventaja suficiente para celebrar la victoria, antes de que llegaran la valenciana Sofía Rodríguez Revert y Alicia González. En el podio las acompañó la vizcaína Nahia Arana Quintanilla, vencedora en categoría sub-23.

Para última hora de la mañana se reservaba la carrera Élite y Sub-23 Masculino (UCI). La prueba más numerosa en cuanto a participantes, que dieron un gran espectáculo, como era de esperar. En esta ocasión volvimos a presenciar el dominio de corredores del equipo asturiano Nesta-MMR Cycling, esta vez por parte del cántabro Kevin Suárez, que empleó un tiempo de 1:03:34, para dar 9 vueltas al circuito. El de los Corrales de Buelna privó, una vez más, de ganar ante los suyos al gijonés Mario Junquera (Unicaja Gijón), que llegó a la meta 35 segundos después. El tercero fue el alicantino Raúl Mira Bonastre (Supermercados Froiz), que también fue el primer corredor sub-23.

Los podios del resto de carreras fueron: Cadete Masculino; 1º Alonso García, 2º Aarón Rodríguez y 3º Marc Sancho; Cadete Femenino: 1ª Noa Vega, 2ª Laura Solares y 3ª Claudia de Diego; Máster Femenino: 1ª Felisa Ares, 2ª Deborah Sánchez y 3ª Ruth Moll; Máster 30: 1º Miguel Llaneza, 2º Mikel Santamaria y 3º Gerard Moya; Máster 40: 1º Isaac Suárez, 2º Iñaki Carro y 3º Alberto Sánchez; Máster 50: 1º Manu Quintanilla, 2º Eloy Otero y 3º Andoni Jiménez, y Máster 60: 1º Aitor Zabaleta, 2º Juan Marcelino Huerdo y 3º Xavier Martí.