La Escuela Deportiva Wolves-Born To Run crece con fuerza en su segundo año y reúne a 180 jóvenes atletas
El club gijonés de atletismo y montaña consolida su proyecto formativo en Las Mestas, con entrenamientos diarios y presencia en competiciones nacionales e internacionales
El Club de Atletismo y Montaña Wolves–Born To Run presentó oficialmente su Escuela Deportiva, que este curso alcanza su segundo año de actividad y cuenta ya con 180 niños y niñas de entre 4 y 18 años.
“Estamos muy contentos con la evolución del proyecto”, destaca Nacho Lacarra, presidente del club, que subraya el crecimiento sostenido de una iniciativa que combina el atletismo tradicional con las pruebas de montaña.
Entrenamientos para todas las edades
Los más pequeños entrenan hasta tres días por semana, los lunes, miércoles y viernes, mientras que los atletas de mayor edad pueden hacerlo hasta seis días, en función de su nivel y disciplina. “Tenemos todas las modalidades del programa atlético —marcha, pértiga, vallas, peso— y también las pruebas de montaña”, explica Lacarra.
El club entrena principalmente en Las Mestas, aunque mantiene actividad en otros espacios como el Kilometrín o Montecerrado, y cuenta con varios grupos: desde la cantera hasta atletas populares y un grupo de opositores que prepara pruebas físicas.
Proyección nacional e internacional
Wolves-Born To Run dispone de dos atletas internacionales y participa tanto en competiciones regionales como nacionales. “En unos días estaremos en la final de cross de Atapuerca, en Burgos”, señala el presidente.
Quienes quieran sumarse al proyecto pueden contactar fácilmente a través de las redes sociales del club, donde aparece bajo el nombre Wolves Born To Run, tanto en Instagram como en Facebook.
