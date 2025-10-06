El Gaitero Rodiles golea a domicilio y solo sabe ganar en liga
N. L.
Villaviciosa
El Gaitero Rodiles se impuso con contundencia al Colegio San José por 1-4 y prolonga su gran estado de forma en este inicio de temporada, en el que cuentan sus tres partidos por victorias. Las goleadoras del Rodiles fueron Laura Asenjo, Yasmin Eulalia, Lucía Villazón y Zaira Obaya. El tanto de las locales para maquillar el resultado llegó en la recta final. Tras esta goleada, el equipo asturiano se sitúa en el segundo puesto, empatado con el Segosala y el Vilalba FS.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
- Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Almeida anuncia que deja la presidencia de Otea: 'El año que viene no estará aquí como presidente
- Detenido un ganadero de 60 años por dejar morir 20 vacas en Castropol