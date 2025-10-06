El Gaitero Rodiles golea a domicilio y solo sabe ganar en liga

El Gaitero Rodiles se impuso con contundencia al Colegio San José por 1-4 y prolonga su gran estado de forma en este inicio de temporada, en el que cuentan sus tres partidos por victorias. Las goleadoras del Rodiles fueron Laura Asenjo, Yasmin Eulalia, Lucía Villazón y Zaira Obaya. El tanto de las locales para maquillar el resultado llegó en la recta final. Tras esta goleada, el equipo asturiano se sitúa en el segundo puesto, empatado con el Segosala y el Vilalba FS.