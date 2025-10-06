El Grupo de balonmano da la campanada en la pista del favorito Zamora (27-30)

El Grupo Covadonga dio la campanada en Primera Nacional al vencer en la pista del Zamora, uno de los favoritos del grupo. Los gijoneses, que hicieron un partido muy serio, infligieron a los zamoranos su primera derrota de la temporada (27-30). Con solvencia defensiva para frenar el poder ofensivo de los locales y el acierto implacable de Jorge Lema, autor de 9 goles, el equipo gijonés fue agarrándose al encuentro hasta terminar por decidirlo en los últimos minutos. Secundaron a Lema Adrián Frade, con 6 tantos, y Kevin Saltos y Diego Fernández, con cuatro cada uno. Es la segunda victoria consecutiva del Grupo. La jornada también incluía el derbi autonómico en este grupo B de Primera Nacional entre el Auto-Center Vetusta y el Horizonte Atlética, que se decantó hacia los avilesinos por 24-28. El equipo dirigido por Juan Muñiz dominó casi todo el partido, pero al descanso el marcador reflejaba un empate a 12. Mediada la segunda parte se escapó la Atlética, comandada por los 7 goles de Adrián Fernández Cuevas y los 6 de Ardisana. Saúl de Miguel, con 9 goles, mantuvo el fuego en el equipo ovetense. El Horizonte Atlética se coloca segundo de la clasificación, puesto que da derecho a disputar la fase de ascenso. Por su parte, el Balonmano Gijón cayó en su desplazamiento a la pista del Romade (32-29) y suma solamente un punto después de dos jornadas en la División de Honor Plata del balonmano nacional. El partido fue nivelado y solamente se decidió a favor de los intereses locales en los últimos diez minutos. Lucía González, con seis tantos, fue la máxima realizadora del Balonmano Gijón.