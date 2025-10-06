El Grupo de balonmano da la campanada en la pista del favorito Zamora (27-30)
El Horizonte Atlética gana el derbi al Auto-Center Principado Vetusta y el Balonmano Gijón cae en su visita al Romade
N. L.
El Grupo Covadonga dio la campanada en Primera Nacional al vencer en la pista del Zamora, uno de los favoritos del grupo. Los gijoneses, que hicieron un partido muy serio, infligieron a los zamoranos su primera derrota de la temporada (27-30). Con solvencia defensiva para frenar el poder ofensivo de los locales y el acierto implacable de Jorge Lema, autor de 9 goles, el equipo gijonés fue agarrándose al encuentro hasta terminar por decidirlo en los últimos minutos. Secundaron a Lema Adrián Frade, con 6 tantos, y Kevin Saltos y Diego Fernández, con cuatro cada uno. Es la segunda victoria consecutiva del Grupo. La jornada también incluía el derbi autonómico en este grupo B de Primera Nacional entre el Auto-Center Vetusta y el Horizonte Atlética, que se decantó hacia los avilesinos por 24-28. El equipo dirigido por Juan Muñiz dominó casi todo el partido, pero al descanso el marcador reflejaba un empate a 12. Mediada la segunda parte se escapó la Atlética, comandada por los 7 goles de Adrián Fernández Cuevas y los 6 de Ardisana. Saúl de Miguel, con 9 goles, mantuvo el fuego en el equipo ovetense. El Horizonte Atlética se coloca segundo de la clasificación, puesto que da derecho a disputar la fase de ascenso. Por su parte, el Balonmano Gijón cayó en su desplazamiento a la pista del Romade (32-29) y suma solamente un punto después de dos jornadas en la División de Honor Plata del balonmano nacional. El partido fue nivelado y solamente se decidió a favor de los intereses locales en los últimos diez minutos. Lucía González, con seis tantos, fue la máxima realizadora del Balonmano Gijón.
