Así fue la jornada del grupo asturiano de Tercera Federación: el Sporting Atlético sigue sin levantar cabeza

La quinta jornada de Tercera supuso una nueva decepción para el Sporting B y deja a cuatro equipos empatados en el primer puesto, con once puntos: en primera posición está el Covadonga, segundo el Llanera, tercero L'Entregu y cuarto el Caudal.

L’Entregu empata en La Cruz y sigue imbatido

CEARES, 1-L’ENTREGU, 1 Ceares: Rodri (1); Enol (2), Héctor (2), Samu (2), Sandoval (2), Mateo Nistal (2), Madeira (2), Layman (2), Ferreiro (2), Carcedo (2) y Pedro (2). Cambios: Pelayo Muñiz (1) por Enol, min. 69. Diego (1) por Layman, min. 69. Rafa Felgueroso (s.c.) por Nistal, min. 80. L’Entregu: Ardura (1); Pablo (1), Carlos Figar (1), Cristian (2), Mateo Casas (2), Javi Gutiérrez (2), Diego (2), Borja (1), Jorge (1), Leyder (2) y Mario (1). Cambios: Meana (1) por Jorge, min. 61. Cristian García (1) por Javi Gutiérrez, min. 70. Álvaro (s.c.) por Cristian, min. 80. Nacho (s.c.) por Diego, min. 80. Goles: 0-1, min. 21: Diego. 1-1, min. 67: Madeira, de penalti. Árbitro: Vázquez Iglesias (Oviedo). Amonestó por parte local a Samu, Madeira y al segundo entrenador Marcos, y por parte visitante a Borja y Mateo Casas. La Cruz: 400 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por Lucía Pérez, exjugadora y colaboradora del fútbol base.

Gijón, Mon Cano

L’Entregu, que llegaba como líder de Tercera, se mantiene en la zona alta de la tabla tras empatar frente a un buen Ceares, que también ha comenzado bien la campaña. El partido fue muy bueno y permite al cuadro entreguín seguir imbatido.

Tras un inicio de tanteo, se adelantó L’Entregu en una jugada por la izquierda de Borja, que se la da a Leyder y su centro lo remata a gol Diego. El empate llegó en la segunda mitad después de que Madeira transformara el penalti que L’Entregu había cometido sobre Sandoval.

El Navarro remonta y golea al Titánico

NAVARRO, 4-TITÁNICO, 1 Navarro: Mateo (2); Javi Álvarez (2), Sergín (1), Pablo González (2), Jandro (1), Luisao (1), Adrián (1), Raúl (2), Álvaro (1), Josín (2) y Manu Ameijide (1). Cambios: Fredo (1) por Luisao, min. 67. Nuño (1) por Jandro, min. 67. Enol (1) por Raúl, min. 78. Ofon (s.c.) por Josín, min. 85. Jacobo (s.c.) por Manu, min. 85. Titánico: Eric Terente (1); Álex García (2), Pablo Flores (1), Castiello (1), Joan Vilches (1), Ian (1), Juan Laine (2), Eloy Ordóñez (1), Álex Hornas (1), Samu Armayor (1) y Pablo Fernán (2). Cambios: Lele (1) por Eloy, min. 46. Denzel (1) por Pablo Flores, min. 63. Borja Sierra (1) por Hornas, min. 70. Damián (s.c.) por Pablo, min. 78. Barbón (s.c.) por Laine, min. 78. Goles: 0-1, min. 25: Ian. 1-1, min. 27: Pablo González. 2-1, min. 36: Raúl. 3-1, min. 76: Pablo Flores, en propia puerta. 4-1, min. 83: Enol. Árbitro: Iván Bastián (Gijón). Amonestó a Luisao, Adrián y Álvaro, y a Laine y Armayor. Tabiella: unos 300 espectadores.

M. Ruiz, Valliniello (Avilés)

El Navarro tiró de efectividad para remontar y acabar goleando al Titánico de Laviana. Lo hizo con un marcador demasiado abultado para los méritos de uno y otro equipo. El partido fue de pocas ocasiones, en el que casi todas las llegadas se convirtieron en goles.

Un Covadonga superior golea a un luchador Lenense

LENENSE, 1-COVADONGA, 4 Lenense: Bussmann (1); Lucas Rodríguez (2), Álex Blanco (1), Merayo (2), Filip (1), Iago Delgado (2), Bryan (1), Korka (1), Naredo (1), Vicente Carreño (2) y Momo (2) . Cambios: Ángel (1) por Lucas Rodríguez, min. 55. Dani Suárez (1) por Filip, min. 55. Pablo Sánchez (1) por Vicente Carreño, min. 55. Álex Abril (s.c.) por Naredo, min. 78. Izan (s.c.) por Bryan, min. 78. Covadonga: Buru (1); David Ruiz (2), Emilio Morilla (2), Pablo Secades (1), Miguel (2), Xurde (2), Guille Cueto (2), Nino (1), Míchel Secades (2), Thompson (2) y Sergio Arias (3). Cambios: Madrigal (1) por Nino, min. 55. Pablo Tineo (1) por Thompson, min. 55. Marqueta (1) por Secades, min. 73. Bauti (s.c.) por Míchel Secades, min. 78. Goles: 0-1, min. 5: Míchel Secades. 1-1, min. 27: Momo. 1-2, min. 37: Sergio Arias. 1-3, min. 42: Thompson. 1-4, min. 47: Sergio Arias. Árbitro: Iglesias Alcantarilla (Gijón). Amonestó a Momo, Naredo, Filip, y a Pablo Secades y Emilio Morilla Finstral-El Sotón: 150 espectadores.

Dani Ruiz, Pola de Lena

El_Covadonga se llevó el partido ante un Lenense batallador, pero al que no le dio para conseguir un resultado positivo ante un rival superior.

Le bastaron solo cinco minutos para abrir el marcador por medio de Míchel Secades. El Lenense buscó después la igualada y lo logró tras una buena acción de Momo. Pero, en apenas diez minutos, los visitantes lograron dos goles, uno de Sergio Arias al recoger un tiro al larguero de Guille Cueto, y el otro con un gran derechazo de Thompson.

Tras la reanudación, a los dos minutos sentenció el Covadonga con otro gol de Sergio Arias. Pese a los cambios de Simón en el Lenense, el equipo local ya no pudo reaccionar ante un conjunto ovetense que fue dejando pasar los minutos en un encuentro que se le puso de cara en los primeros minutos de cada tiempo.

El Llanera remonta al Gijón Industrial en Santa Cruz

El equipo de Chuchi Collado se rehízo del tanto inicial de Rueda y ya es colíder con 11 puntos nEl cuadro gijonés, aún sin triunfos, continúa en descenso

GIJÓN INDUSTRIAL,1-UD LLANERA , 2 Gijón Industrial: Raúl (1), Rueda (2), Joaquín Peña (1), Kiku (1), Borja Prieto (2), Luciano (1), Álvaro (2), Gonzalo (1), Chery (1), Adri (1) y Del Río (1). Cambios: Néstor (1) por Chery, min 53. Ilán (1) por Luciano, min 53. Isra (SC) por Borja Prieto, min 78. Héctor (SC) por Kiku, min 78. Mauro (SC) por Rueda, min 90. UD Llanera: Javi Benítez (1), Mikel Busto (1), Otia (1), Traoré (2), Robert (2), Vity (2), Guille (1), Collado (2), Romaric (2), Álex Solís (1) y Mathieus (1). Cambios: Estébanez (SC) por Collado, min 81. Izan (SC) por Robert, min 87. Pedro Soler (SC) por Romaric, min 93. Goles: 1-0, min 15: Rueda. 1-1, min 21: Romaric. 1-2, min 67: Collado. Árbitro: Fernández Ceferino (Nalón). Amonestó a los locales Raúl, Rueda, Kiku, Luciano y Gonzalo, y a los visitantes Mikel Busto, Traoré y Mathieu. Santa Cruz: 300 espectadores.

MON CANO, Gijón

El Llanera pescó en río revuelto y venció en Santa Cruz, con remontada incluida, a un Gijón Industrial que continuará una semana más sin saber lo que es ganar y en puestos de descenso.

El conjunto gijonés entró bien al partido y fue capaz de dar el primer golpe en el minuto 15, cuando Rueda cazó un rechace dentro del área para batir a Javi Benítez y poner a los locales por delante en el marcador. Sin embargo, poco le duró la alegría al equipo fabril. Siete minutos después, Romaric aprovechó un centro de Robert para anotar el tanto del empate. Justo antes del descanso, el propio Romaric disfrutó de otra buena ocasión para confirmar la remontada, pero se encontró con una gran respuesta del meta Raúl para evitarlo.

Tras el paso por los vestuarios, el Gijón Industrial no fue capaz de mantener las buenas sensaciones del primer tiempo y el Llanera fue muy superior. En el ecuador del segundo tiempo, Collado anotó el gol definitivo del encuentro para confirmar la remontada y colocar el 1-2.

En la recta final, el conjunto llanerense dominó por completo el partido, no sufrió e, incluso, tuvo oportunidades para aumentar la ventaja. Una de las más claras la tuvo Romaric, que no estuvo acertado de cara a puerta.

Clara victoria del Praviano ante un mermado Avilés Stadium

PRAVIANO, 4-AVILÉS STADIUM, 0 Praviano: Ali (3);_Mateo Gavadian (2), Gabancho (2), Dani Lara (2), Iza (2), Juan Menéndez (3), Fer Villar (3), Beberide (2), Del Oso (3), Argüelles (3) y Pastur (2). Cambios: Musa (3) por Pastur, min. 46. Tomás (3) por Iza, min. 56. Alecs (2) por Del Oso, min. 69. Oriol (2) por Lara, min. 77. Carlos (2) por Argüelles, min. 77. Avilés Stadium: Chechu Grana (2); Chechu (1), Guerra (1), Nelson (2), Noya (2), Arruñada (2), Josín (1), Bryan (2), Borja (1), Pelayo (1) y Rodrigo (1). Cambios: Néstor (2) por Nelson, min. 59. Reichert (2) por Borja, min. 59. David (2) por Josín, min. 61. Kian (s.c.) por Noya, min. 77. Castellano (s.c.) por Arruñada, min. 77. Goles: 1-0, min. 41:_Juan Menéndez, de penalti. 2-0, min. 60: Tomás. 3-0, min. 67: Fer Villar. 4-0, min. 90: Tomás. Árbitro: Peraleda Mateos (Gijón). Expulsó al visitante Rodrigo en el minuto 45. Amonestó a los locales Iza y Gabancho, y a los visitantes Bryan, Néstor y Castellano. Expulsó al visitante Rodrigo (min. 45). Santa Catalina: 300 espectadores.

Nacho Fernández, Pravia

Triunfo incontestable del Praviano en Santa Catalina (4-0) frente al Avilés Stadium. El equipo local ya fue superior en la primera parte, pero el visitante acusó jugar todo el segundo tiempo con uno menos.

El Caudal se viene arriba

El equipo de Mieres gana en un atractivo encuentro al Sporting Atlético y se coloca en el grupo de cabeza, con once puntos, los mismos que Cova, Llanera y L’Entregu

CAUDAL, 3-SPORTING ATLÉTICO, 2 Caudal: Jara (1);_Sergio Ordóñez (2), Mario Sánchez (2), Agus Porto (2), Borja Rodríguez (2), Diego Boza (2), Kike Fanjul (2), Julio Delgado (2), Iván_Elena (2), Jairo Cárcaba (2) y Claudio Medina (2). Cambios:_Vicente Antuña (2) por Claudio Medina, min. 46. Montequín (s.c.) por Iván Elena, min. 86. Alburquerque (s.c.) por Diego Boza, min. 86. Sporting Atlético:_Mario Ordóñez;_Iker Martínez (2), Lussenhoff (1), Pablo Sánchez (2), Carlos Hernández (2), Manu (2), Aarón Quintana (1), Mata (1), Yosmel (2), Samu Montes (2) y Chris Ferreres (2). Cambios:_Mancha (1) por Yosmel, min. 65. Marcos Fernández (1) por Mata, min. 65. Álex Diego (s.c.) por Carlos Hernández, min. 80. Fredi Loki (s.c.) por Aarón Quintana, min. 80. Goles: 1-0, min. 5:_Claudio Medina. 1-1, min. 26:_Yosmel. 2-1, min. 41:_Samu Montes, en propia puerta. 3-1, min. 51:_Jairo Cárcaba.3-2, min. 59:_Chris Ferreres. Árbitro:_Rodríguez Montes (Nalón). Amonestó a Kike Fanjul y Delgado, y a Pablo Sánchez, Carlos Hernández, Chris Ferreres y al entrenador Samuel Baños. Eliseo Gutiérrez Espina:_280 espectadores.

El Caudal se impone al Sporting Atlético y se coloca, con once puntos, empatado con Covadonga, Llanera y L’Entregu, que encabezan la clasificación.

El partido comenzó con mucho ritmo por parte de los dos equipos y con muchas pinceladas de calidad en los dos bandos, que trenzaron buenas jugadas. Se adelantó en el marcador el Caudal, con un tanto de Claudio Medina de cabeza tras un centro de su compañero Diego Boza. Este jugador fue todo un estilete en la banda derecha durante todo el partido, haciendo sufrir el lateral gijonés Carlos Hernández.

El Sporting Atlético también llegaba por los extremos de las dos bandas y en una de ellas el punta Yosmel, de cabeza tras un centro de su compañero Manu, ponía el empate a uno en el marcador del campo de Mieres. Se siguieron produciendo ocasiones en un partido abierto. En el minuto 41, cuando faltaba ya poco para el descanso, en una jugada de mala suerte por parte visitante, Samu Montes, al intentar despejar un centro de Boza, introdujo el balón en su propia portería, por lo que el Caudal se volvió a adelantar en el marcador. Este mismo jugador pudo lograr la igualada un minuto después, pero su remate se fue rozando el larguero. El Caudal estuvo los últimos seis minutos de la primera parte con uno menos por la lesión de Claudio Medina, que estuvo siendo atendido por un posible esguince de tobillo que obligó a que le sustituyeran tras el descanso.

En la segunda parte, Jairo Cárcaba hizo un golazo para tomar distancia en el marcador (3-1). A partir de ahí, siguió habiendo peligro en las dos porterías, pero las defensas superaron a los ataques hasta que Chris Ferreres recortó distancias, pero ya no pudo el Sporting Atlético hacer el tanto del empate.

El Siero logra su primera victoria a costa del Llanes

SIERO, 3-LLANES ,1 Club Siero: Enol (2), Donate (2), Robert (1), Aitor Ferrero (1), Álex Blanco (2), Martín (1), Nacho (2), Gamarra (1), Dani (2), José Santullano (1), Carlos Figaredo (2). Cambios: Medori (1) por Santullano, min 65. Noé (1) por Martín, min 65. Juan (2) por Carlos Figaredo, min 81. Riki (1) por Gamarra, min 81. Llanes: Álex (2), Iván (1), Richi (2), Arturín (1), Álvaro (1), Canal (1), Pablo Álvarez (1), Ivanchu (1), Bayón (1), Landry (2) y Borja (1). Cambios: Wade (1) por Iván, min 68. Mundaka (1) por Borja. Javi Huerta (SC) por Landry, min 83. Goles: 1-0, min 41: Carlos Figaredo. 2-0, min 75: Nacho. 2-1, min 78: Landry. 3-1, min 93: Juan. Árbitro: Jonathan Martos Amor (Avilés). Amonestó a los locales José Santullano, Gamarra y Juan, y a los visitantes Canal, Ivanchu, Bayón y Pablo Álvarez. El Bayu: Unos 450 espectadores.

JAIME RÍO, Pola de Siero

El Siero toma aire tras conseguir la primera victoria de la temporada a costa de un Llanes que fue inferior en el cómputo global, pero que se encontró hasta en dos ocasiones con la madera en El Bayu.

En la primera mitad, los visitantes dominaron, pero el Siero fue el que más se acercó a la portería rival. Primero Nacho se encontró con una gran respuesta del meta Álex y, antes del descanso, en un contraataque, Figaredo hizo el primero.

En la segunda parte, Ivanchu, del Llanes, disparó a la madera hasta en dos ocasiones, pero un error atrás de los visitantes propició el segundo tanto del Siero, obra de Nacho. Landry recortó diferencias rápidamente tras un saque de esquina y Juan puso la sentencia. Al término del choque se vivió una pequeña tangana que no fue a más. n

El San Martín gana en casa de un Tuilla en horas bajas

TUILLA, 1-SAN MARTÍN, 3 Tuilla: Guiller (1);_Mateo (1), Miloud (2), Sergio González (1), Sergio (1), Ángel Cuesta (0), Naya (0), Galo (0), Monasterio (1), Kang (1) y Mariscal (1). Cambios:_Guti (1) por Mateo, min. 60. Rober Díaz (1) por Ángel Cuesta, min. 60. Mini (0) por Galo, min. 60. Cris Rubio (0) por Monasterio, min. 60. San Martín: Enol (1);_David Vega (1), Sergio Camblor (2), Marcos García (1), David Baragaño (2), David Fernández (2), Cigales (2), Yago González (3), Aitor Macía (2), Mateo Biforcos (1) y Juan_Carlos García Terradillos (1). Cambios:_Jairo Santos (2) por Baragaño, min. 69. Jorge Varela (1) por Marco García, min. 74. Diego López (1) por Biforcos, min. 74. Javi González (1) por David Fernández, min. 83. Alberto Pimentao (1) por Cigales, min. 83. Goles: 0-1, min. 23:_David Fernández. 0-2, min. 49:_Yago González. 0-3, min. 80:_Jairo Santos. 1-3, min. 82:_Sergio, de penalti. Árbitro: Claudio Fernández García (Oviedo). Amonestó por el equipo local a Sergio González y Galo, y por el visitante a Baragaño y Cigales. El Candín: unos 300 espectadores.

C. San Miguel, Tuilla

El Tuilla sigue acumulando derrotas y cayó con estrépito ante un San Martín que fue superior en uno de los derbis del Nalón. Un Tuilla que estuvo inapetente y desordenado.

El equipo local apenas llegó a puerta ante un San Martín que dominó el encuentro. El primer tanto lo hizo el equipo visitante tras una jugada por la derecha y centro de Cigales lo remata David Fernández. El_Tuilla fue incapaz de reaccionar tras el gol.

Ya en la segunda parte,_Yago González hizo el segundo para el_San Martín con un golazo desde fuera del área que entró pegado a la escuadra. A partir de ahí, el Tuilla seguía sin ser capaz de cambiar la situación ni de generar demasiado peligro. Se activó un poco el equipo local tras los cambios, pero no dieron resultado. En cambio, el San Martín hizo el tercero por medio de Cigales y el Tuilla solo pudo hacer un tanto tras un derribo a Kang que transformó Sergio desde el punto de penalti.

El Mosconia gana con un doblete de Ríos

El equipo de Grado solo pudo marcar el tanto de la victoria ante el Colunga en el minuto 90

MOSCONIA, 2-COLUNGA, 1 Mosconia: Víctor (2);_Berlanga (1), Gonzalo (2), Uche (1), Dani Palacio (1), Jandrín (3), Carlos Cid (2), Pablo Espina (2), Brito (2), Quirós (2) y Ríos (3). Cambios: Christian Muñiz (1) por Dani Palacio, min. 46. Morcillo_(2) por Berlanga, min. 46. Borja (2) por Carlos Cid, min. 69. Nico Arce (1) por Gonzalo, min. 80. Fagir (s.c.) por Brito, min. 85. Colunga: Javi Delgado (2);_Nacho García (2), Saúl_Fernández (2), Rodri_Gutiérrez (2), Jandro Rodríguez (3), Pedregal (2), Nico Fernández (1), Diego Blanco (2), Miguel_Rodríguez (1), Abraham Ferreres (1) y Pedro Álvarez (2). Cambios:_David Moreno_(2)_por Nico Fernández, min. 69. Guille Alonso (2) por Pedregal, min. 74. Abel Fernández (s.c.) por Abraham Ferreres. Goles: 1-0, min. 56:_Ríos. 1-1, min. 58:_Jandro Rodríguez. 2-1, min. 90:_Ríos. Árbitro: Agoultim Boumater (Oviedo). Amonestó al local Ríos, y a los visitantes Jandro Rodríguez y al delegado Ablanedo. Marqués de la Vega de Anzo: 500 espectadores.

L. N.. Grado

El Mosconia se llevó la victoria en un emocionante partido ante un Colunga muy serio, que le puso las cosas muy complicadas a los de Grado en su campo. Un triunfo que coloca al Mosconia en quinta posición, en puestos de promoción de ascenso.

La primera parte fue muy trabada, sin un dominador claro y con un_Mosconia que aunque tuvo más el balón fue siempre lejos de la portería rival, sin profundidad y sin conseguir llegar con ocasiones claras de gol.

De hecho, el Colunga se defendió cómodamente, sin dejar espacios para que el Mosconia no encontara de esta forma a sus delanteros,_Ríos y Quirós.

En la segunda parte, el Mosconia dio un paso adelante y llegó el gol de Ríos y, cuando parecía que iba a encarrilar el partido, llegó el tanto del empate del Colunga:_en un saque de banda, con un pase filtrado, Jandro Rodríguez lanza desde el fuera del área, el balón toca en un defensor del Mosconia y entra por la escuadra de la potería de Víctor.

A partir de ahí, el dominio fue absoluto por parte del Mosconia, que estuvo todo el rato en campo del rival, llegando mucho por bandas, centrando mucho al área y teniendo un par de balones parados en los que remató Morcillo. En el primero de ellos, Javi Delgado hizo un paradón espectacular. En el otro, Morcillo remató solo muy fuerte abajo, bota y sale por encima del larguero.

En una de las últimas jugadas, con el Mosconia volcado,_Ríos recibió un buen pase que le deja mano a mano con Javi Delgado, al que batió para ganar el partido. n