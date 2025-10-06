Así fue la jornada en Primera Asturfútbol: liderato del TSK Roces y bonito homenaje en Ribadesella

El TSK Roces lidera una Primera Asturfútbol muy ajustada, en la que los resultados son difíciles de predecir. El conjunto gijonés, un recién descendido, no ha perdido en las cuatro jornadas disputadas y, con diez puntos, es ahora líder en solitario. Por detrás, el Sporting C, que tras pinchar en la anterior jornada en el campo del Hispano volvió a ganar, en esta ocasión por 2-1 ante un Andés que también había protagonizado un buen inicio de temporada.

Por detrás, en tercera posición, el San Claudio, un recién ascendido que ha llegado pisando fuerte y que goleó al Europa de Nava en un duelo entre dos equipos que llegan este curso a la categoría. Lo mismo sucede con el Hispano, aunque el equipo de Castrillón no pudo pasar del empate en el campo del Luarca. A pesar de todo, el Hispano está situado en cuarta posición, por delante del Andés y del Vallobín, sin bien el equipo ovetense ha disputado un partido menos.

Otro de los recién ascendidos, el Ribadesella, que empató sin goles en su campo ante el Condal, un recién descendido, vivió una jornada especial, puesto que se realizó un homenaje a Cristian Cuanda por su trayectoria en el conjunto riosellano. Un homenaje en el que estuvo acompañado por su familia y en el que participó el socio número uno de la entidad, Gonzalo Margolles Nisti.

En el otro extremo de Asturias, el Tineo logró su primera victoria del curso y lo hizo ante el Universidad, que vio así frenado su buen comienzo de campaña. Un gol de Edu al inicio de la segunda parte sirvió al equipo del Occidente de la región para sumar tres puntos vitales y alejarse de la zona de abajo de la clasificación. La Fresneda, que cayó ante el Astur, y el Barcia que no jugó porque se medía al Puerto Vega (jugó el sábado la previa de la Copa del Rey) son los dos únicos equipos que aún no han puntuado.