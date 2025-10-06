Tenreiro y Jove, campeones de Asturias de Triatlón Sprint
N. L.
Cadavedo (Valdés)
Beatriz Tenreiro, con un tiempo de 1.04.48h, y Diego Jove, con un tiempo de 55.33h, se proclamaron campeones de Asturias de Triatlón Sprint en las pruebas celebradas en Cadavedo. Debido a las malas condiciones del mar, el segmento de natación se anuló por seguridad, convirtiéndose así la prueba en un duatlón. La primera carrera a pie fue en la playa de Cadavedo, pero el resto del circuito se mantuvo según lo previsto.
