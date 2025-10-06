Un tercer cuarto pletórico le da el primer triunfo al Aceites Abril ADBA
El Aceites Abril ADBA Sanfer inició a lo grande su nueva temporada en Liga Femenina 2. Al amparo del pabellón del Quirinal, el equipo avilesino derrotó al Manresa por 74-56. Un magnífico tercer cuarto, en el que se labró un parcial de 24-6, doblegó la resistencia de las catalanas, que habían seguido enganchadas al partido al descanso (30-29). El último cuarto se decantó por un solo punto a favor del Manresa, pero la ventaja del ADBA no peligró en ningún momento. El triunfo se apoyó en la labor de tres de las componentes del quinteto inicial local. Emilie Larsen logró 15 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias para 22 valoración, la misma que alcanzó la gaditana Cristina Ugochukwu, autora de 16 puntos y 11 rebotes. Aún más trascendente fue la aportación de Taylor Janssen, que consiguió 15 puntos y 14 rebotes para una valoración de 28 créditos. La diferencia bajo los aros fue concluyente: 44 a 27 a favor del ADBA.
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
- Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Almeida anuncia que deja la presidencia de Otea: 'El año que viene no estará aquí como presidente
- Detenido un ganadero de 60 años por dejar morir 20 vacas en Castropol