Un tercer cuarto pletórico le da el primer triunfo al Aceites Abril ADBA

El Aceites Abril ADBA Sanfer inició a lo grande su nueva temporada en Liga Femenina 2. Al amparo del pabellón del Quirinal, el equipo avilesino derrotó al Manresa por 74-56. Un magnífico tercer cuarto, en el que se labró un parcial de 24-6, doblegó la resistencia de las catalanas, que habían seguido enganchadas al partido al descanso (30-29). El último cuarto se decantó por un solo punto a favor del Manresa, pero la ventaja del ADBA no peligró en ningún momento. El triunfo se apoyó en la labor de tres de las componentes del quinteto inicial local. Emilie Larsen logró 15 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias para 22 valoración, la misma que alcanzó la gaditana Cristina Ugochukwu, autora de 16 puntos y 11 rebotes. Aún más trascendente fue la aportación de Taylor Janssen, que consiguió 15 puntos y 14 rebotes para una valoración de 28 créditos. La diferencia bajo los aros fue concluyente: 44 a 27 a favor del ADBA.

