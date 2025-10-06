El Uni, con una gran labor de equipo, doblega al Marín tras el descanso
Al descanso del encuentro celebrado ayer en el polideportivo universitario, el Marín ganaba al Universidad de Oviedo por 33-44. Una diferencia que premiaba el juego más equilibrado y certero del equipo gallego. Sin embargo, los asturianos salieron de los vestuarios con una marcha más y realizaron un tercer cuarto casi perfecto, en el que borraron al Marín de la pista (29-7). Con ese impulso, el Universidad pudo resistir el intento de remontada visitante en el último cuarto hasta imponerse por 75-68. Merece la pena destacar el trabajo en equipo del Universidad, en el que su máximo anotador fue Miguel Zorrozúa, con 13 puntos. Le siguieron Alejandro Gómez y el jovencísimo Marcos Bartolomé, de todavía 17 años, con 11. Djigui Diarra, con 11 puntos y 15 rebotes, fue el más valorado por el equipo estudiantil, con 23 créditos. El próximo rival del Uni será el Culleredo.
