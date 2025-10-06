La Vuelta a Asturias consolida uno de sus grandes objetivos: estas son las novedades
Por segundo año consecutivo, la UCI confirma las cuatro etapas para la competición asturiana, que se celebrará del 23 al 26 de abril de 2026
Javi Viso
Buenas noticias para la Vuelta a Asturias 2026. Al igual que el año pasado, la Unión Ciclista Internacional ha confirmado las cuatro etapas para la competición reina del ciclismo asturiano, que este año se celebrará entre el 23 y el 26 de abril. Ya en 2025, la Vuelta a Asturias sumó una etapa más, un deseo expreso de la organización por la celebración del centenario. De esta forma, esta cuarta jornada de ciclismo se consolida en el Principado, que se recorrerá de oriente a occidente en bicicleta, con una buena dosis de montaña que pondrá a prueba la resistencia de todos los corredores.
Desde la organización se muestran satisfechos con esta noticia, que en un principio parecía de carácter puntual para la temporada anterior. Así, habrá más jornadas de emoción y un día más para poder disfrutar del ciclismo en Asturias.
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- El Sporting destituye a Garitano tras cinco derrotas consecutivas