La Vuelta a Asturias consolida uno de sus grandes objetivos: estas son las novedades

Buenas noticias para la Vuelta a Asturias 2026. Al igual que el año pasado, la Unión Ciclista Internacional ha confirmado las cuatro etapas para la competición reina del ciclismo asturiano, que este año se celebrará entre el 23 y el 26 de abril. Ya en 2025, la Vuelta a Asturias sumó una etapa más, un deseo expreso de la organización por la celebración del centenario. De esta forma, esta cuarta jornada de ciclismo se consolida en el Principado, que se recorrerá de oriente a occidente en bicicleta, con una buena dosis de montaña que pondrá a prueba la resistencia de todos los corredores.

Desde la organización se muestran satisfechos con esta noticia, que en un principio parecía de carácter puntual para la temporada anterior. Así, habrá más jornadas de emoción y un día más para poder disfrutar del ciclismo en Asturias.