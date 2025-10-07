El asturiano Alfonso Herrero arrasa en Jerez y roza el título nacional de Superbikes EVO
El piloto del equipo Homologastur–Ales–Disprosol logró una victoria y un segundo puesto pese a los problemas mecánicos y acaricia el campeonato a falta de dos pruebas
El piloto asturiano Alfonso Herrero volvió a brillar en el Campeonato de España de Superbikes EVO, donde subió al podio en las dos carreras celebradas este fin de semana en el Circuito de Jerez.
Tras una caída sin consecuencias en los entrenamientos del viernes, Herrero firmó la pole position con un tiempo de 1:54:03, el mejor registro de todas las categorías participantes en la modalidad EVO (motos fabricadas hasta 1995).
Una remontada épica
El sábado, un problema mecánico en la vuelta de formación lo obligó a salir desde la última posición de parrilla. Sin embargo, el piloto del equipo Homologastur–Ales–Disprosol protagonizó una remontada espectacular: en solo dos vueltas adelantó a 22 rivales y se colocó segundo. A falta de cuatro giros, la rotura de la varilla del cambio dejó su moto bloqueada en tercera velocidad, lo que le hizo perder más de 60 km/h en las rectas. Aun así, resistió el ataque de sus adversarios y cruzó la meta en segunda posición.
En la segunda carrera, ya con la moto reparada, Herrero se impuso con autoridad, logrando además la vuelta rápida de la categoría de 600cc.
Con nueve victorias, un segundo puesto y diez poles en las diez carreras disputadas hasta ahora, el piloto asturiano afrontará la última cita del campeonato, el 15 de noviembre en el circuito de Los Arcos (Navarra), con 44 puntos de ventaja sobre su perseguidor André Sueiro y el título prácticamente en el bolsillo.
