Asturias tendrá un representante en el Mundial de natación de aguas abiertas

El olayista Mario Méndez estará en la próxima etapa de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas, que se disputará los próximos 10 y 11 de octubre en el golfo de Aranci, en Cerdeña, Italia.

Su convocatoria se corresponde a la cuarta jornada de la cita mundialista, para la que el equipo nacional ha citado a seis nadadores, entre los que se encuentra el del CN Santa Olaya. Méndez será el único representante asturiano y estará a las órdenes del técnico Xavi Casademont. En las aguas turquesas italianas, Mario Méndez competirá durante dos días muy intensos ante los mejores nadadores de aguas abiertas del mundo.