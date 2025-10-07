Asturias tendrá un representante en el Mundial de natación de aguas abiertas
El nadador del CN Santa Olaya, Mario Méndez, estará presente en la cita mundialista los días 10 y 11 de octubre
Javi Viso
El olayista Mario Méndez estará en la próxima etapa de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas, que se disputará los próximos 10 y 11 de octubre en el golfo de Aranci, en Cerdeña, Italia.
Su convocatoria se corresponde a la cuarta jornada de la cita mundialista, para la que el equipo nacional ha citado a seis nadadores, entre los que se encuentra el del CN Santa Olaya. Méndez será el único representante asturiano y estará a las órdenes del técnico Xavi Casademont. En las aguas turquesas italianas, Mario Méndez competirá durante dos días muy intensos ante los mejores nadadores de aguas abiertas del mundo.
