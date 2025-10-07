El Avilés, protagonista en las dos áreas: esta es la curiosa estadística en la que destacan los blanquiazules
El conjunto avilesino es el segundo equipo más anotador de toda la Primera Federación, pero también es el segundo que más tantos recibe
Javi Viso
El Avilés está siendo uno de los grandes agitadores en este inicio de Primera Federación. Al equipo no le está pesando su condición de novato y está demostrando personalidad en su estreno en la categoría. Prueba de ello son sus últimos partidos, en los que consiguió el triunfo en la recta final. También la clasificación, en la que el cuadro blanquiazul se encuentra en una de las plazas que da acceso a la promoción a Segunda División.
Pero si por algo está destacando el equipo de Dani Vidal en los últimos partidos es por su protagonismo en las dos áreas. Con once tantos a favor, el conjunto avilesino es el segundo equipo más goleador de la categoría, solo por detrás del intratable Tenerife, que lleva 16 y cuenta todos sus envites por victorias. El gol ha estado bastante repartido: Javi Cueto acumula tres dianas, por las dos de Isi Ros y Santamaría. También aparecen en la lista Quicala Bari, Gete y Kevin Bautista, con uno. El restante, un tanto en propia.
Sin embargo, esos grandes números ofensivos contrastan con sus cifras defensivas, pues los de Dani Vidal también repiten puesto en este sentido. En toda la categoría, solo el Mérida -en puestos de descenso- ha recibido más goles (12) que los once del cuadro blanquiazul. Por ponerlo en contexto, sus rivales en la zona alta han encajado la mitad: dos el Tenerife, cuatro el Celta Fortuna y cinco el Racing de Ferrol. Pero también todos los del descenso, a excepción del mencionado Mérida- poseen mejores cifras en defensa.
La locura al final, denominador común en los últimos choques
El estilo protagonista de Vidal, al que le gusta tener la pelota y ser valiente, ha provocado que la locura reine en sus partidos, al menos en este tramo del curso. Sus pupilos, según el tramo del encuentro, son capaces de lo mejor y de lo peor, tal y como se reflejó, por ejemplo, ante Unionistas. Un doblete de Isi Ros les puso por delante, pero tres tantos en la última media hora les condenó. Tampoco el encuentro ante el Bilbao Athletic estuvo exento de emoción, con el tanto del empate de los visitantes al final y la respuesta agónica de Cueto en el último minuto.
Pero el máximo exponente las estadísticas que exponen su juego se vivió el pasado en el Pedro Escartín. Siete goles, tres de ellos a partir del 85’, que permite a los avilesinos pasar la semana en puestos de play off. Son protagonistas en ambas áreas, sí, pero, por ahora, las cuentas salen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- El Sporting destituye a Garitano tras cinco derrotas consecutivas