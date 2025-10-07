De los semáforos de Luarca a hacer historia con el Puerto Vega: la respuesta viral de Javi Prendes que no dejará indiferente a nadie

El Puerto Vega está de moda. Tras su brillante clasificación a la primera ronda de la Copa del Rey, el conjunto naviego ya conoce a su rival, que será el Celta de Vigo, club que este curso disputa la Europa League. El duelo será histórico, no solo para la propia entidad, sino para todo el occidente asturiano, que por primera vez se enfrentará a un equipo de Primera División.

Uno de los principales artífices de esta gesta es su entrenador, Javi Prendes, que la pasada temporada dejó uno de los momentos más cómicos del fútbol asturiano. En la jornada 12 de Primera Asturfútbol, su equipo se enfrentó al Luarca, con un resultado final de 0-0.

A las preguntas de un periodista tras el encuentro, Prendes respondió con una repregunta. "¿Cuántos semáforos tiene Luarca? Dígame usted", preguntó el técnico, que tras la contestación de su interlocutor ("unos quince") formuló otra cuestión: "¿Y cuántos tiene Puerto Vega?". "Ninguno", respondió el periodista. "Pues empatamos", zanjó Prendes.