Clásico por clásico: el Tuilla ficha a Ricardo Bango como relevo de Chiqui de Paz
El nuevo entrenador tiene la misión de revivir al conjunto langreano, colista de Tercera Federación con un punto en cinco jornadas
N. L.
Tuilla (Langreo)
Clásico por clásico en el banquillo del Tuilla, que decidió destituir a Chiqui de Paz como entrenador del equipo para corregir su mal inicio, que le ha llevado al puesto de colista de Tercera Federación, con un punto sumado en las primeras cinco jornadas de competición. Ricardo Bango, un técnico con una larga experiencia en la categoría, es el encargado por el club langreano de levantar el vuelo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
- Cangas del Narcea despide su XL Muestra de Asturiana de los Valles con el orgullo por las nubes
- Muchos conductores cuidan así su coche en plena calle sin saber que pueden ser sancionados con 3.000 euros
- España comienza a implantar el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)