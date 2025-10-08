Clásico por clásico: el Tuilla ficha a Ricardo Bango como relevo de Chiqui de Paz

Clásico por clásico en el banquillo del Tuilla, que decidió destituir a Chiqui de Paz como entrenador del equipo para corregir su mal inicio, que le ha llevado al puesto de colista de Tercera Federación, con un punto sumado en las primeras cinco jornadas de competición. Ricardo Bango, un técnico con una larga experiencia en la categoría, es el encargado por el club langreano de levantar el vuelo.