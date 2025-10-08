Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clásico por clásico: el Tuilla ficha a Ricardo Bango como relevo de Chiqui de Paz

El nuevo entrenador tiene la misión de revivir al conjunto langreano, colista de Tercera Federación con un punto en cinco jornadas

Ricardo Bango.

Ricardo Bango. / Juan Plaza

N. L.

Tuilla (Langreo)

Clásico por clásico en el banquillo del Tuilla, que decidió destituir a Chiqui de Paz como entrenador del equipo para corregir su mal inicio, que le ha llevado al puesto de colista de Tercera Federación, con un punto sumado en las primeras cinco jornadas de competición. Ricardo Bango, un técnico con una larga experiencia en la categoría, es el encargado por el club langreano de levantar el vuelo.

La sidra se convierte en arte en Villaviciosa: esta es la muestra que se puede ver en el Ateneo Obrero

Conflicto en Windar: la plantilla pide la mediación de Industria

La ex de Álvaro Muñoz Escassi revela cómo fue su encuentro con María José Suárez: "No nos acordamos"

La opinión sobre el estreno del nuevo entrenador del Sporting: Preciado y Quini marcan el camino

El referente regional de la formación industrial coge vuelo en Avilés: misión, paliar la falta de trabajadores

