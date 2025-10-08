La curiosa historia de una de las jugadoras del Avilés Femenino: es vegana y tiene su propio método de entrenamiento

En el mundo del deporte poco a poco se está viendo que no hay un solo camino para conseguir el éxito. Cada vez más son los futbolistas que abogan por estudiar, por formarse y por tratar de descubrir cómo obtener su mejor rendimiento. Ese es el caso de Shara Rández, una de fichajes veraniegos del Avilés Femenino. La riojana ha creado su propio método para, basado en un equilibrio entre mente y rendimiento, sacar la mejor versión de cada jugador. "Necesitas tener bien la mente para sacar tu mejor versión entrenando", explica la centrocampista que, además, destaca los beneficios de ser vegana a la hora de rendir al máximo nivel.

Todo surgió en la ciudad donde pasó la última temporada, Logroño. "Antes de venir al Avilés yo compaginaba mi faceta de futbolista con la de ser entrenadora personal, pero de manera presencial. Cuando decidí fichar por el club tenía claro que quería seguir haciéndolo, porque son mis dos grandes vocaciones. Estuve mirando en sitios de Asturias, pero llevaba tiempo pensando en crear mi marca personal y esta era la ocasión perfecta", explica Rández, que está formándose en materia de nutrición para seguir mejorando su proyecto. Una de las claves de su método se centra en "tener bien la mente, para que conecte con el cuerpo". "A nivel mental tienes que poder sacar la motivación y la ilusión para entrenar, porque así harás los ejercicios de mejor manera", detalla.

En redes sociales la futbolista expone su trabajo, y ahí habla sin tapujos ni tabúes. Uno de los temas de los que ha tratado es, por ejemplo, como puede afectar la menstruación a las futbolistas. "Hoy en día se sabe que la regla es un factor muy importante a tener en cuenta en el rendimiento de las futbolistas, pero muchas veces se ignora. Al final, cada mujer es un mundo y es difícil generalizar, pero sí que hay ciertos patrones comunes. En pleno sangrado sí se ve una bajada en el rendimiento, por ejemplo", detalla la riojana. Además, aunque el proyecto surgió hace unos meses, la idea de crear una marca personal para asesorar en entrenamientos lleva tiempo en la cabeza de Rández. Primero, se fue a Estados Unidos a estudiar con una beca, pero no se quiso quedar solo hay. Durante años ha estado leyendo artículos científicos e investigaciones para tratar de profundizar en el tema.

Logo del métido de Shara Rández

Su dieta vegana

Otro de los puntos de la asesoría de Rández se basa en la nutrición. Ella, personalmente, es vegana, y cree que poco a poco el gran público se está dando cuenta de los beneficios de este estilo de vida, que también han abrazado grandes estrellas como Lewis Hamilton, Serena Williams o Alex Morgan. "Hay un atleta que levanta coches y, aunque alguno no lo crea, es vegano. Eso me acabó de llamar la atención, y decidí investigar sobre el tema", comenta. Una de las diferencias que, tras años de estudio, ha visto es que "la alimentación vegetal ayuda a desinflamar, es vasodilatadora". "Todo lo que sea antiinflamatorio, antioxidante y vasodilatador va a ayudar a la hora de recuperarse, además de otros aspectos como el olor corporal o el sudor. Sin embargo, los alimentos de origen animal son vasoconstrictores, por lo que te hacen todo lo contrario", apunta.

Algunas de sus compañeras ya están empezando a pedirle apuntes al respecto, pero Rández aclara que "yo no trato de imponer nada". "Si me preguntan trato de explicarlo, pero no soy radical de tratar de imponer mi idea por encima de todo", cuenta la riojana, que espera que, tratando de buscar su mejor versión, pueda ayudar al Avilés Femenino a conseguir su primera victoria de la temporada. "Yo creo que eso, conseguir el primer triunfo, va a ser la clave para que tiremos hacia arriba. Necesitamos una victoria que nos haga un reset mental", asegura la centrocampista. Ahora, las blanquiazules están en las mejores manos para tratar de alcanzar el éxito.