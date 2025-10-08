Éxito de participación en el VII Torneo de Golf Grupo Tapia Seguridad
El pasado 4 de octubre se celebró en el campo de La Barganiza el VII Torneo de Golf Grupo Tapia Seguridad y comunicaciones. El campeonato significó un éxito total de participantes, en una jornada que, desde la organización, describen como "una ocasión en la que el deporte se une con la amistad y la superación y los valores del Grupo Tapia". Los ganadores en las distintas categorías fueron: Gerardo García Flórez, Diego Cabal, Álvaro Gobernado, Conchita Alonso, Ignacio Peláez, Martina Gómez, Fernando Arias, Manuel Álvarez-Valdés y Alejandro Sol. Los participantes destacaron el buen ambiente reinante durante todo el torneo y la magnífica organización.
