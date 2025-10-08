Relevo inesperado en el cuerpo técnico del Bádminton Oviedo: un técnico de la casa asume el reto

Ya metidos en harina de la nueva temporada, y tras una jornada disputada de la División de Honor, el derbi ganado al equipo gijonés del Astures, el Club Bádminton Oviedo se ha visto forzado a un cambio de entrenador. Jonhattan Martínez, que llegó al puesto tras el descenso no consumado en el verano de 2024 y que devolvió al equipo al playoff por el título la temporada pasada, deja la dirección por motivos personales y le pasa el testigo a Alberto Zapico, un hombre forjado en el club y que asume la responsabilidad apenas sobrepasada la treintena. El club, que intenta caracterizarse por hacer las cosas de manera natural, ve esto también con normalidad. El director técnico, César González, subraya que la transición se produce en un clima de continuidad y confianza en el proyecto y agradece la "dedicación, profesionalidad y compromiso" de Jonhathan Martínez, a quien considera "fundamental para el crecimiento y éxito del equipo". González destaca que "Alberto aporta experiencia, conocimiento del club y del alto rendimiento, y su liderazgo contribuirá a reforzar el proyecto deportivo del Bádminton Oviedo".

Carlos Zapico, exjugador del club, con el que ganó dos ligas, se ha ido formando en labores técnicas y ahora es el elegido para la responsabilidad de dirigir el equipo de División de Honor, reforzado esta campaña y con el objetivo de volver a luchar por el título. “Estoy muy feliz por esta oportunidad. Es un paso más dentro del club en el que empecé hace 25 años, primero en las escuelas deportivas y después como jugador en todas las categorías nacionales”, explica el nuevo técnico, que también ha trabajado como entrenador en la base y fue capitán del equipo en División de Honor. Subraya la importancia de esa experiencia previa: “De todos los entrenadores con los que he trabajado he aprendido algo. De cada uno me quedo con una parte para afrontar este reto con la mayor garantía. Haber sido jugador me ayuda a entender mejor lo que necesita la plantilla”, apunta el ovetense, que añade: “cuando uno se mete en este mundo del bádminton como entrenador, y más con el arraigo que tengo yo por el club desde pequeño, siempre te pasa por la cabeza dar este paso. Es un pasito más en mi carrera como entrenador y estoy muy feliz por ello”. Sobre los objetivos de la nueva etapa, Zapico señala que “hay que ir paso a paso y dejar que el trabajo diario hable por sí mismo, pero me gustaría mantener la tendencia positiva del año pasado y volver a jugar el playoff, y si se puede, superarlo”.

El relevo se produce en un gran ambiente, como demuestra Jonhattan Martínez al analizar este año al frente del proyecto: “tenemos muchos motivos para estar satisfechos, tanto desde el club como desde la plantilla. Cuando llegué, el principal reto era superar una pequeña crisis deportiva y, gracias al esfuerzo conjunto, conseguimos darle la vuelta”. Durante su etapa, el equipo logró dos títulos de la Copa Femenina de Clubes y alcanzó las semifinales de la Liga Nacional, situándose entre los tres mejores de España. “El club tiene muchísimo potencial y una plantilla muy fuerte, capaz de optar por el título esta temporada. Solo puedo agradecer la oportunidad y el trabajo compartido. Estoy seguro de que, con la nueva dirección deportiva, el equipo seguirá creciendo”, añadió el técnico asturiano.