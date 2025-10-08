Rueda, entrenador del Siero, "no mira el DNI": "Están respondiendo"

En el duelo de la quinta jornada en Tercera Federación entre equipos recién ascendidos, el Siero se impuso al Llanes (3-1) para conseguir el primer triunfo de la temporada, que además le permite salir de la zona de descenso. "Lo necesitábamos", reconoce su entrenador, Luis Rueda, que aún así le traslada a la plantilla que no hay que mirar a la clasificación en estos momentos. "Sabemos que somos un recién ascendido y que hay peajes que tenemos que pagar. La adaptación a esta categoría no es fácil", subraya.

El Siero ha tenido un calendario difícil en estas primeras jornadas, en las que se ha enfrentado al Mosconia, L’Entregu y Sporting Atlético. Precisamente, ante el filial rojiblanco estuvieron muy cerca de conseguir el triunfo en Mareo, pero un penalti en los últimos instantes lo evitó. "Hubiese sido una victoria de prestigio, pero se nos escapó en el descuento", asume Rueda.

Lo hicieron, además, superando numerosas adversidades en forma de lesiones, teniendo que recomponer en varios encuentros la parcela central. "Durante tres jornadas hemos tenido a todos nuestros centrocampistas lesionados, pero nos repusimos bien", añade Rueda. El triunfo ante el Llanes fue especial por ser el primero, y, además, refuerza al equipo en sus aspiraciones este curso. "Tenemos claro que nuestro objetivo tiene que ser la permanencia y vamos por buen camino", destaca Rueda.

El técnico también aprovechó para destacar a su plantilla, en la que está teniendo su grado de importancia la cantera. Carlos Figaredo, pichichi del equipo con tres tantos, y Dani Fernández, afrontan su primer año de sénior como titulares del Siero y están siendo fundamentales en los esquemas de Rueda. "Yo no miro el DNI. Por las circunstancias del equipo estamos teniendo que jugar con futbolistas que el año pasado eran juveniles y están respondiendo. Esto funciona por rendimiento y lo están dando", asegura. Pero también hay juveniles, como Guillermo Fano, que fue importante en el ascenso conseguido la pasada campaña y que está contando con minutos en la presente temporada.

Ahora, tras este triunfo, Luis Rueda y el Siero tienen claro su siguiente objetivo: ganar al Titánico la próxima semana. El equipo de Laviana se encuentra en la zona baja y aún no ha conseguido ninguna victoria este curso, por lo que será una buena oportunidad para ampliar la ventaja. Pese a ello, Rueda tiene claro que será difícil. "No hay ningún rival fácil en esta categoría", sentencia.