La bahía de San Lorenzo se prepara para el Trofeo de la Hispanidad de vela ligera

El Real Club Astur de Regatas de Gijón celebrará los próximos 12 y 13 de octubre la XXI edición del Trofeo de la Hispanidad de Vela Ligera, una de las citas más emblemáticas del calendario náutico asturiano. La competición reunirá a regatistas de las clases Optimist, ILCA 4, ILCA 6, Feva y Snipe, que tomarán la salida en aguas gijonesas durante el fin de semana.

La primera salida está prevista para las 12.30 horas del sábado, con un total de seis pruebas programadas para la mayoría de las categorías y cuatro para los Snipe. Bastará con completar una manga para que el trofeo sea válido. Los recorridos variarán en función del viento, y cada regata tendrá una duración aproximada de 45 minutos.

Cena de la Vela y entrega de galardones

La entrega de trofeos se llevará a cabo durante la tradicional Cena de la Vela, que se celebrará en las instalaciones del club. En el mismo acto también se reconocerán a los vencedores de otros campeonatos disputados esta temporada bajo la organización del Real Club Astur de Regatas.