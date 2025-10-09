Brillante debut cadete de Tea Fernández, oro en la Supercopa de judo
La judoka asturiana Tea Fernández, del club Óscar Fernández, debutó el pasado fin de semana en la categoría cadete -40 kg logrando la medalla de oro en la Supercopa de España de Cantabria, el único oro conseguido por la representación asturiana en esta categoría. Te realizó una gran competición, mostrando madurez y táctica, a pesar de que el salto a la categoría cadete supone un reto importante, con rivales con más experiencia y la posibilidad de aplicar luxaciones y estrangulaciones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
- Cangas del Narcea despide su XL Muestra de Asturiana de los Valles con el orgullo por las nubes
- Muchos conductores cuidan así su coche en plena calle sin saber que pueden ser sancionados con 3.000 euros
- España comienza a implantar el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)