Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Brillante debut cadete de Tea Fernández, oro en la Supercopa de judo

Tea Fernández, a la derecha, en lo más alto del podio. | LNE

Tea Fernández, a la derecha, en lo más alto del podio. | LNE

La judoka asturiana Tea Fernández, del club Óscar Fernández, debutó el pasado fin de semana en la categoría cadete -40 kg logrando la medalla de oro en la Supercopa de España de Cantabria, el único oro conseguido por la representación asturiana en esta categoría. Te realizó una gran competición, mostrando madurez y táctica, a pesar de que el salto a la categoría cadete supone un reto importante, con rivales con más experiencia y la posibilidad de aplicar luxaciones y estrangulaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población
  2. Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
  3. El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
  4. Cangas del Narcea despide su XL Muestra de Asturiana de los Valles con el orgullo por las nubes
  5. Muchos conductores cuidan así su coche en plena calle sin saber que pueden ser sancionados con 3.000 euros
  6. España comienza a implantar el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías
  7. El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
  8. Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)

Multan a una ciclista con 90 euros por atar su bici a una farola de José Cueto

Multan a una ciclista con 90 euros por atar su bici a una farola de José Cueto

Veinte cerveceros artesanales de toda España (y Bélgica), este fin de semana en el "Seronda fest"

Veinte cerveceros artesanales de toda España (y Bélgica), este fin de semana en el "Seronda fest"

La defensa del presunto autor del crimen de Justel propone una pena de tres años

La defensa del presunto autor del crimen de Justel propone una pena de tres años

El gobierno de Mieres (IU) apuesta por la congelación fiscal

El gobierno de Mieres (IU) apuesta por la congelación fiscal

Buscan en Peñas a una mierense de Ujo desaparecida hace cuatro días

Buscan en Peñas a una mierense de Ujo desaparecida hace cuatro días

Fernando Rodríguez del Cueto, profesor de la Universidad de Oviedo: "La Campa marcó un hito en la investigación arqueológica regional"

Fernando Rodríguez del Cueto, profesor de la Universidad de Oviedo: "La Campa marcó un hito en la investigación arqueológica regional"

¿Y si dejamos de llamarnos periodistas?

Sobres

Tracking Pixel Contents