Brillante debut cadete de Tea Fernández, oro en la Supercopa de judo

La judoka asturiana Tea Fernández, del club Óscar Fernández, debutó el pasado fin de semana en la categoría cadete -40 kg logrando la medalla de oro en la Supercopa de España de Cantabria, el único oro conseguido por la representación asturiana en esta categoría. Te realizó una gran competición, mostrando madurez y táctica, a pesar de que el salto a la categoría cadete supone un reto importante, con rivales con más experiencia y la posibilidad de aplicar luxaciones y estrangulaciones.