Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diego Llosa representará a Asturias en el Mundial de gravel del fin de semana

Diego Llosa entra vencedor en una prueba. | LNE

Diego Llosa entra vencedor en una prueba. | LNE

El asturiano Diego Llosa, primer campeón de Asturias de la especialidad y corredor del CSBikes, formará parte de la selección española en el Campeonato del Mundo de Gravel, que se celebra este fin de semana en la región neerlandesa de Zuid-Limburg. El recorrido contará con un circuito de unos 50 kilómetros. Llosa compartirá selección con Kevin Suárez, José María Sánchez, Enrique Morcillo y Jaume Villar, bajo la dirección del seleccionador nacional de ciclocross, Javier Ruiz de Larrinaga.

TEMAS

  1. El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población
  2. Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
  3. El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
  4. Cangas del Narcea despide su XL Muestra de Asturiana de los Valles con el orgullo por las nubes
  5. Muchos conductores cuidan así su coche en plena calle sin saber que pueden ser sancionados con 3.000 euros
  6. España comienza a implantar el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías
  7. El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
  8. Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)

Multan a una ciclista con 90 euros por atar su bici a una farola de José Cueto

Multan a una ciclista con 90 euros por atar su bici a una farola de José Cueto

Veinte cerveceros artesanales de toda España (y Bélgica), este fin de semana en el "Seronda fest"

Veinte cerveceros artesanales de toda España (y Bélgica), este fin de semana en el "Seronda fest"

La defensa del presunto autor del crimen de Justel propone una pena de tres años

La defensa del presunto autor del crimen de Justel propone una pena de tres años

El gobierno de Mieres (IU) apuesta por la congelación fiscal

El gobierno de Mieres (IU) apuesta por la congelación fiscal

Buscan en Peñas a una mierense de Ujo desaparecida hace cuatro días

Buscan en Peñas a una mierense de Ujo desaparecida hace cuatro días

Fernando Rodríguez del Cueto, profesor de la Universidad de Oviedo: "La Campa marcó un hito en la investigación arqueológica regional"

Fernando Rodríguez del Cueto, profesor de la Universidad de Oviedo: "La Campa marcó un hito en la investigación arqueológica regional"

¿Y si dejamos de llamarnos periodistas?

Sobres

Tracking Pixel Contents