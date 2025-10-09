Diego Llosa representará a Asturias en el Mundial de gravel del fin de semana

El asturiano Diego Llosa, primer campeón de Asturias de la especialidad y corredor del CSBikes, formará parte de la selección española en el Campeonato del Mundo de Gravel, que se celebra este fin de semana en la región neerlandesa de Zuid-Limburg. El recorrido contará con un circuito de unos 50 kilómetros. Llosa compartirá selección con Kevin Suárez, José María Sánchez, Enrique Morcillo y Jaume Villar, bajo la dirección del seleccionador nacional de ciclocross, Javier Ruiz de Larrinaga.