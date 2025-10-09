Jugó en Kazajistán, fue clave para foguear a algunas de las estrellas del actual Valencia y ahora es un pilar del Avilés: "Tengo mucha ilusión con este equipo, creo que hay mucho nivel"

Adri Gómez (Cuenca, 1994) está siendo uno de los nombres propios del inicio de temporada en el Avilés. Pivote de formación, se está consolidando en el centro de la zaga junto a Babin. Tiene una carrera curiosa, incluyendo un paso breve por la liga de Kazajistán y el regreso a la que fue su casa, el Valencia, para, siendo un jugador senior, ayudar a foguear a las actuales estrellas chés. Es exigente y sabe que este Avilés tiene margen de mejora para seguir creciendo. De todo ello habla con LA NUEVA ESPAÑA.

¿Cómo está viviendo la locura que están siendo últimamente los partidos del Avilés?

Es algo que se disfruta, pero no gusta. Siempre pretendes que los partidos sean cómodos y tratar de tener algo más de tranquilidad, pero el fútbol es así. Estamos sacando victorias, que es lo importante. Evidentemente, tenemos que tratar de no encajar tantos goles porque va a ser difícil que sigamos anotando tantos.

El Avilés es el segundo equipo más goleador, pero el segundo más goleado. ¿Qué análisis hace usted de ese dato?

Mientras salgamos ganando en la balanza y sumando victorias es algo positivo, pero creo que hay mucho que mejorar para reducir esa cuenta de goles en contra.

¿Siente una responsabilidad extra en esa faceta al ser usted uno de los centrales del equipo?

Yo valoro siempre, tanto los goles a favor como los que son en contra, como algo del equipo, no personalizo. Evidentemente, siempre se señala a la defensa cuando se encajan muchos goles y gran parte de la responsabilidad está en la defensa, pero creo que también es algo de todo el equipo, al igual que cuando se meten muchos goles.

¿Cómo está viviendo estos primeros encuentros de la temporada? Parece que se asienta al lado de Babin en el eje de la zaga.

Estoy disfrutando, la verdad. Lo que queremos todos los jugadores es estar en el campo lo máximo posible y poder ayudar al equipo en la posición que sea. En este caso estoy aportando como central y estoy encantado de ayudar al equipo.

¿No tiene ganas de dar unos pasos hacia adelante en el campo y volver al puesto de pivote?

Mientras disfrute no es algo que me preocupe. Siempre he sido un jugador que pone atención a otras posiciones con la intención de poder ayudar siempre al equipo. Es verdad que venía acostumbrado a jugar en el centro del campo, pero ahora estoy disfrutando como central.

¿Cómo está siendo la adaptación al equipo? Desde fuera, tras un primer partido malo, parece que está yendo hacia arriba.

Está siendo muy sencilla porque tanto en la parte externa como desde el club todo está yendo muy bien. El grupo que hay dentro del vestuario es fenomenal. Creo que la comunión con el cuerpo técnico y el club está siendo muy buena y a eso se suma la relación con la afición, que es maravillosa. Todos esos ingredientes hacen que el equipo vaya creciendo y si, además, acompañan los resultados, todo el mundo se empieza a ilusionar.

Adri Gómez, en el Suárez Puerta / Luisma Murias

Su fichaje por el Avilés tuvo una pizca de sorpresa, ya que se hizo oficial en un momento donde el club no tenía entrenador. ¿Cómo vivió usted esa semana?

Era consciente de lo que estaba pasando. Me mantuvieron al corriente para que no me asustara. Me sorprendió y agradecí que se llevase con normalidad una situación que no lo es. Tanto Miguel Linares (director deportivo) como Diego Baeza (presidente) me convencieron y me transmitieron tranquilidad.

¿Cómo empezó a jugar al fútbol?

Creo que, como la mayoría, dando desde muy pequeñito patadas a un balón. Jugaba en Cuenca, en la plaza de mi barrio, y ahí pasaba horas y horas. Mis padres decidieron apuntarme a una escuela municipal, creo que por mi insistencia, y a partir de ahí empezó a crecer la bola de nieve.

Hubo un punto en su carrera en el que el Valencia se fijó en usted.

Pasé del juvenil del Conquense al del Valencia. Ahí empecé a ver el fútbol más de manera profesional. Cuando llegué al Valencia cambió por completo mi percepción del fútbol. Fue una de las mejores etapas de mi vida. Vivía en una residencia con compañeros que considero amigos. Se vivían momentos únicos, disfruté muchísimo.

Uno de la etapa más llamativa de su carrera fue su paso por Kazajistán. ¿Cómo surgió esa aventura?

Estaba atravesando un momento complicado en el Albacete. Después de ascender a Segunda no conté con minutos y en el mercado de invierno surgió esa posibilidad. El entrenador era español, había trabajado en la directiva del Rayo Vallecano y me conocía. Fue un paso atrevido, pero disfruté muchísimo de esa experiencia. El fútbol es totalmente diferente, hay mucho nivel individual, pero cuando llegué yo todavía estaban dando pasos adelante en la parte táctica.

Supongo que la vida allí fue totalmente diferente a lo que está acostumbrado.

Principalmente me relaciona con los jugadores extranjeros, con los que podía comunicarme en inglés. Había también un traductor español-ruso, que ayudaba al entrenador y al resto trataba de echarnos un cable. Tuve un intento de aprender ruso, pero no fui capaz de hablarlo más allá de cuatro cosas básicas.

Sorprende también que en su vuelta a España fichó por el filial del Valencia.

Fue un intento por reengancharme al fútbol profesional en España. En aquel momento consideré que volver a un filial era el paso más corto para ello y me surgió la posibilidad de volver a la que consideraba mi casa, el Valencia. Pensaba que sería un viaje corto, pero con el covid y más historias al final se alargó tres temporadas.

Usted tenía 28 años mientras la mayoría de sus compañeros no pasaban de los veinte. ¿Se sentía un poco el abuelo de ese vestuario?

Desde luego, pero creo que fue una experiencia muy bonita. Pude aportar a nivel personal y deportivo para que esos chicos creciesen. De hecho, la mayoría de mis compañeros en aquella etapa ahora están en el primer equipo, véase Diego López, Javi Guerra o Mosquera, que ya se ha ido. Fueron años muy bonitos, en un contexto diferente, en los que disfrute mucho.

Este es su tercer año en Primera Federación. ¿Cómo ve al equipo?

Tengo mucha ilusión con el equipo porque creo que hay mucho nivel. Además, somos una plantilla larga, con una competencia muy buena. Lo que estoy viviendo desde el día que llegué me gusta mucho. Creo que tenemos que mejorar muchas cosas, pero es una plantilla que ilusiona.

¿Le ilusiona tanto como para pensar en el play-off a final del año?

Voy a decir el topicazo de siempre, pero hay que ir partido a partido. En estas categorías lo que hoy es un arcoíris mañana se convierte en tinieblas, una buena o mala racha lo determina todo. El equipo está bien, tenemos mucho margen de mejora, pero hay que pensar primero en cómo afrontar el siguiente partido.

El siguiente partido del que habla es contra el Zamora, que tan solo ha perdido contra el líder Tenerife. ¿Qué se espera de ese duelo?

Esta es una categoría súper competitiva en la que cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Intentaremos dar con la tecla de cómo poder hacerles daño. Siempre es un reto enfrentarte a un club cuando va en buena dinámica porque la estadística siempre dice que alguna vez tendrán que perder. Espero que sea contra nosotros.