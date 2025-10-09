A reina muerta, reina puesta: el Telecable Hockey estrena líder en Mata Jove, "es fácil serlo aquí"
El equipo gijonés, tras caer por la mínima en la semifinal de la Supercopa y ganar en el debut liguero en Las Rozas, se presenta el sábado en casa con un equipo remozado: "Tenemos todas muchas ganas de disfrutar"
Nuevos tiempos, nuevos liderazgos en el Telecable Hockey Club, que el sábado se presenta ante sus aficionados en Mata Jove en la primera cita liguera de las de Natasha Lee. Un equipo que, por vez primera en mucho tiempo, presenta un aspecto muy remozado tras sufrir cuatro bajas. Aunque todas son sensibles, hay dos especialmente importantes, las de las dos Saras: Roces, la goleadora, y Lolo, capitana y corazón del Telecable. Con Natasha Lee en el banquillo y Sara Lolo retirada, el liderazgo en la pista tiene un nombre claro, el de Marta Piquero. «Es una responsabilidad que asumo con gusto en este equipo, es fácil ser líder aquí. Es un reto y una motivación extra», expresa la jugadora antes de su penúltimo entrenamiento antes del debut en casa.
Piquero, al que muchas voces señalan como una de las mejores jugadoras mundiales del momento, si no la más decisiva, es el pilar sobre el que se sustenta el nuevo Telecable. Fue autora de dos goles en el inicio victorioso en liga en la pista de Las Rozas (2-5). «Seguramente no fue nuestro mejor partido, contra un rival que a lo mejor no es del mismo nivel, pero supimos sacarlo adelante», analiza la jugadora de Pola de Lena.
Un buen estreno con derrota
El encuentro en Las Rozas fue el primero de la OK Liga, pero el estreno real del flamante proyecto del Telecable fue en la semifinal de la Supercopa, que perdió 0-1 contra el Palau. Pese a la derrota, Marta Piquero cree que «el balance general de ese partido es positivo. Fue muy bueno en defensa, el gol fue como fue. Se pueden engranar muchas cosas en ataque y hubo momentos en los que más teníamos que saber cómo jugar y no lo hicimos, pero creo que fue un buen encuentro por nuestra parte».
A juicio de la jugadora lenense, «es verdad que entonces no llevábamos mucho tiempo entrenando juntas, sobre todo con las nuevas incorporaciones, y esto es una carrera de fondo. Estamos trabajando bien pero se pueden mejorar muchas cosas, no podemos correr más de lo que podemos».
Una plantilla remozada con ganas
Piquero, de 27 años, se ha convertido en toda una veterana en medio de un cambio muy importante en la plantilla, por imponderables. «Lo llevamos bien, tanto las que seguimos como las nuevas tenemos muchas ganas este año de mejorar, de dar un paso más todas y, sobre todo, de disfrutar», dice la jugadora del Telecable, esperanzada de cara al debut en casa: «Esperamos que venga mucho público, creo que la gente tiene ganas de volver a vernos y de venir a Mata Jove, espero que sea una buena bienvenida a la nueva temporada».
El debut casero del Telecable (sábado, 19.15 horas) será ante el Bigues i Riells, que viene de sufrir una sonora goleada en la primera jornada ante el Vila-Sana, uno de los favoritos (0-11). El último precedente entre ambos equipos en Mata Jove también se saldó de forma contundente a favor de las gijonesas (9-1), pero ambas formaciones han experimentado cambios profundos. En el Bigues destaca Marta Borrás como principal referencia ofensiva, que luce calidad y mucha experiencia en la competición.
