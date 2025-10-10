El Alimerka Oviedo Baloncesto, ante su visita a Cartagena: "Los que estemos bien vamos a luchar desde el minuto 1 hasta el 40"

El Alimerka Oviedo Baloncesto disputa mañana sábado (19:00 horas, LaLiga+) en Cartagena la tercera jornada de la temporada en Primera FEB. Lo hace buscando la primera victoria después de caer ante de los equipos más complicados de la competición, el Estudiantes en casa y el Leyma Coruña a domicilio. A este partido, en el que el equipo asturiano se mide a un rival en teoría más asequible, llegan algo mermados de efectivos.

Sin que haya podido debutar aún Pablo Longarela, que arrastra una lesión de la pasada temporada; con London Johnson también de baja por lesión; y con la preocupación por Dan Duscak, que se retiró cojeando en el partido ante el Leyma Coruña, el OCB tendrá que hacer un esfuerzo extra para competir en una ciudad en la que anda todo el mundo preocupado por la dana "Alice".

"Recuperar la defensa"

El entrenador del equipo de Oviedo, Javi Rodríguez, tiene claro que la clave va a estar en ser más sólidos en defensa, algo que consiguieron en pretemporada pero no en estas dos primeras jornadas: "Esta semana hemos intentado recuperar sensaciones, el estilo de juego que en estos dos partidos, sobre todo defensivamente, no hemos tenido; recuperar todas las sensaciones defensivas, nuestras reglas defensivamente, he tratado de ser machacón en hacerlo bien, en las pequeñas cosas, y en ataque intentar tener esa fluidez que tenemos, esa valentía, jugar de la manera que queremos jugar, con intensidad, con energía, a nuestro ritmo, a nuestra manera de jugar, una semana que esperemos que nos valga para recuperar todo eso. Por eso, estamos deseando que llegue el partido del sábado".

EN IMÁGENES | El Alimerka roza el lleno en su estreno en el palacio de los Deportes / Luisma Murias

"Sensaciones diferentes"

Para el técnico gallego no fueron iguales los dos partidos, a pesar de que los resultados fueron similares: "El otro día no empezamos mal contra Coruña, pero sí que estuvimos muy desacertados; fueron dos partidos diferentes, aunque el resultado en los primeros doce o catorce minutos es parecido las sensaciones fueron diferentes". En opinión de Javi Rodríguez, "el día de Estudiantes en ningún momento tuvimos esa fluidez ofensiva, y desde luego que tampoco defensiva, y el otro día en Coruña los diez o doce primeros minutos estábamos jugando bien, pero mientras ellos metían tiros con confianza nosotros fallamos tiros liberados, penetraciones, tiros libres".

Insistir en la defensa

Para que eso cambie, Javi Rodríguez insiste en que el paso adelante hay que darlo atrás, evitando que el rival anote con facilidad: "Nuestro juego tiene que venir desde la defensa al ataque y no al revés, y en estos dos partidos hemos estado más preocupados de la anotación que de la defensa. Si por algo este equipo ha jugado bien es porque era al revés, tiene que ser desde la defensa al ataque y no hemos sabido poner el foco donde teníamos que ponerlo; esta semana tenemos claro que nuestra fortaleza es la defensa, jugar duro, y a partir de ahí poder tener transiciones rápidas, correr, jugar nuestro baloncesto alegre, pero no puede ser que cada vez que atacan te metan canasta porque es posible que después nuestro ataque se resienta un poco".

El estado físico de la plantilla no es excusa

En cuanto a los problemas físicos por los que atraviesan algunos jugadores del equipo, Javi Rodríguez ha reconocido las dificultades que han tenido, pero en absoluto quiere ponerlas como excusa: "Podíamos estar peor físicamente, pero es difícil, hemos tenido demasiados contratiempos desde que hemos empezado la Liga. Es una realidad, no es una excusa. No hemos sido capaces de tener semanas tranquilas simplemente por mala suerte o por circunstancias de la vida, pero esa es la realidad, jamás lo vamos a utilizar como excusa. No sé cuántos jugadores iremos a Cartagena, cuántos estarán bien y podrán jugar; pero lo que tengo claro es que los que estemos daremos nuestro 100% y vamos a luchar desde el minuto 1 hasta el 40".

No dejarles jugar a lo que quieren

En cuanto al rival, el Caesa Cartagena, que entrena Félix Alonso, Javi Rodríguez explicó que es "un proyecto nuevo, que ha cambiado a muchos de los jugadores, con jugadores no conocidos de la liga, con talento, y que si les dejas jugar son capaces de anotar fácil. No hay que dejarles jugar a lo que quieren jugar", sentenció.