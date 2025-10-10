El césped del Hípico de Gijón recibirá un tratamiento intensivo de regeneración
El estudio de un ingeniero belga detecta una cobertura vegetal irregular y poco densa en Las Mestas
El Patronato Deportivo Municipal de Gijón impulsará un plan para regenerar el césped de Las Mestas, escenario del Concurso Hípico Internacional. El organismo municipal, con el apoyo del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento y de técnicos de la empresa Valoriza, llevará a cabo las actuaciones diseñadas por Michel Poncelet, un ingeniero agrónomo belga experto en pistas de competición ecuestre contratado por la administración municipal para estudiar la situación. En el estudio de Poncelet se recogen las virtudes de la pista, que tiene una ubicación óptima dentro del complejo de Las Mestas, sin interferencias de las gradas que puedan perjudicar el crecimiento vegetal y con una gran capacidad de drenaje mejorada por los aportes de arena de los últimos años. Por contra, las conclusiones del ingeniero belga subrayan importantes deficiencias funcionales y estructurales: la cobertura vegetal es irregular y poco densa, con una presencia considerable de malas hierbas y zonas desnudas tras el concurso celebrado a finales de agosto. La pista no presenta un terreno nivelado y en las muestras tomadas se refleja que bajo la cubierta vegetal, a 7 centímetros de profundidad, se encuentra una capa compactada rica en arena, lo que supone un obstáculo para el crecimiento de las raíces.
El plan municipal incluye utilizar variedades de césped de enraizamiento profundo, nivelar el suelo y aplicar diversos productos antes de airear, incorporar arena y enmiendas con malla y resembrar con mezclas específicas. Por último, se hará una aplicación foliar y un riego antes de la primera siega, seis semanas después. Las actuaciones suponen que esta temporada no vayan a celebrarse en la pista partidos de rugby ni de fútbol americano, algo que los responsables del Patronato explicaron ayer a los clubes afectados, Gijón RC y Mariners.
