Dani Vidal, entrenador del Avilés, avisa del peligro del Zamora: "Tienen a dos de los mejores delanteros de Primera Federación"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, analizó en rueda de prensa al Zamora, rival al que se enfrentan los blanquiazules el domingo a las 14:15 horas, y destacó el peligro que tienen los zamoranos en la parte ofensiva, donde cuentan con "dos de los mejores delanteros de Primera Federación". El técnico catalán sigue enfocado en mejorar los registros defensivos avilesinos y reconoce que han hecho trabajo específico al respecto. Estas fueron sus palabras:

Parte de lesionados

“Eze tardará unas semanas en estar disponible, evoluciona muy bien. Esperamos poder convocarlo para la siguiente semana. Kevin Bautista está con una pequeña molestia, pero somos optimistas con que pueda llegar al domingo. Cayarga ha entrenado durante la semana, hoy ha completado el entrenamiento. Nuestra intención es que pueda viajar el domingo”.

El Zamora

“La temporada pasada ya hicieron un muy buen año, fueron de menos a más. Han hecho una apuesta económica importante, invirtiendo en jugadores contrastados y que venían de un buen año, que siempre son más caros. La semana pasada tuvimos una salida complicada, fuimos con la mentalidad a los tres puntos, los conseguimos y ahora vamos con el mismo pensamiento al Ruta de la Plata. Sabemos que es un rival muy fuerte, sobre todo en casa, donde todavía no ha encajado goles. Tenemos la confianza que nos dio conseguir la primera victoria fuera de casa”.

Un estilo similar al Avilés

“Es un equipo que mantiene al mismo entrenador que la pasada temporada. Tiene la intención de apretar arriba, a lo mejor de inicio no lo hacen, pero saben cómo apretar a pares. Sus jugadores de arriba tienen muchísimo nivel, el año pasado dos de los mejores delanteros de Primera Federación fueron Eslava y Carbonell y han conseguido ficharles. Además, tienen a Kike Márquez, que cualquier pelota que toca ya da sensación de peligro. Han elevado el nivel respecto al año pasado”.

La mejora defensiva

“Esperemos que el nivel ofensivo se mantenga, aunque sabemos que es muy difícil seguir con el ritmo de goles que llevamos. Atrás vamos a mejorar seguro, no tengo ninguna duda. Ahora es verdad que hemos encajado mucho, pero hay que recordar que, tras el 0-3 de la Ponferradina, no encajamos en esa segunda mitad ni contra el Lugo ni Osasuna B. No estamos lejos de lo visto en esos partidos, hay mimbres para solventarlo y en ello estamos. Hemos hecho tareas específicas y hemos utilizado mucho el vídeo. Los jugadores son conscientes de los errores, creo que eso es vital para mejorar al equipo. Hay que poner el foco en el equipo, desde el delantero hasta los defensas, todos podemos hacer algo más”.

La posibilidad de un esquema de tres centrales

“No creo mucho en los sistemas, porque una vez que empieza el partido cambia todo. Se vio el otro día, empezamos jugando con una línea de cuatro atrás y en alguna fase del partido Campa estaba como tercer central y Raúl Hernández hacía de carrilero. Es una alternativa que tenemos durante los partidos, aunque no descarto sacarla de inicio. Los tres defensas es algo que ya hemos hecho en salida de balón, con Gete metiéndose entre centrales”.

Julio y Yasser, en blanco

“Creo que todos los jugadores de la plantilla están teniendo muchísima importancia, se lo están ganando. Si hablamos del ataque creo que cuatro de los once goles que llevamos son de gente que entró desde el banquillo. Quiero que todos mis jugadores se sientan importantes. A la hora de hacer cambios es más fácil sustituir a la gente de mitad de campo hacia arriba, pero estoy seguro que pronto les llegará la oportunidad a Julio y Yasser”.

El caso Isi Ros

“A veces se sustituye a un jugador y otras, cuando pasó la anécdota de que llegó tarde, cojo y lo meto al descanso. Todos van a ir entrando y saliendo, durante la temporada el equipo va a ir evolucionado y los partidos se irán dando de una manera u otra. Cada vez voy conociendo más a la plantilla, al final solo llevamos siete semanas juntos. El paso de las jornadas nos va a permitir sacar más rendimiento a los jugadores”.

La titularidad de Javi Cueto

“Creemos que puede tener minutos importantes, como se está viendo. Esos minutos pueden ser saliendo de inicio, con 50 o 60 minutos, o que juegue la última media hora. Por nuestra manera de jugar los delanteros siempre tienen un gran desgaste. Tenemos diferentes tipos de arietes y en función de lo que queramos decidiremos si sale de partida o si tiene minutos en el segundo tiempo”.