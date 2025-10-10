El Gijón Playas organiza un torneo solidario de fútbol sala en el Polideportivo de El Llano

El Polideportivo El Llano de Gijón será escenario este sábado, 11 de octubre, del I Torneo Benéfico Infantil, una iniciativa organizada por el Gijón Playas F.S. con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Botón.

El evento reunirá a tres equipos: el Atlético Benavente F.S., de Zamora, y los conjuntos asturianos Mieresala y CD Gijón Perchera F.S., ambos con amplia trayectoria en el fútbol sala regional.

La entrada solidaria tendrá un precio de dos euros, y durante el torneo se celebrarán rifas benéficas, cuya recaudación se destinará íntegramente a la Fundación Botón. Esta asociación desarrolla programas de ejercicio terapéutico para niños y adolescentes con cáncer, con el fin de mejorar su calidad de vida y reducir las secuelas derivadas de los tratamientos.

Desde el club organizador destacan el carácter solidario de la cita, que pretende unir deporte y compromiso social en una jornada abierta a familias y aficionados.