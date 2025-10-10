Joaquín Pérez, del Confía Base Oviedo de balonmano, ante el partido de mañana: "Es una final"
Joaquín Pérez es uno de los muchos canteranos con los que cuenta el Confía Base Oviedo en su platilla para afrontar el regreso a División de Honor Plata. El equipo asturiano ha sumado dos empates en casa, en dos encuentros de infarto, y sigue sin conocer la victoria. El pasado fin de semana, cayeron (35-31) en la cancha del Cajasol Sevilla en un partido que Joaquín Pérez reconoce que fue "difícil": "Tuvimos enfrente a un rival que nos puso las cosas muy difíciles", añade.
El jugador ha cambiado este año su posición, pasando de la primera línea a jugar de extremo, algo con lo que asegura sentirse cómodo: "Es una posición nueva y diferente a la de primera línea, me estoy adaptando poco a poco en los entrenamientos, tratando de mejorar los detalles y la técnica", añade.
La siguiente batalla para los de Oviedo llega mañana (18:30 horas) en Vallobín, donde recibirán al Contazara Zaragoza: "Va a ser otra final para nosotros, nos enfrentemoa a un gran equipo y espero que nos venga a apoyar toda la afición, además tenemos las jornadas de balonmano en la calle por la mañana, así que todos juntos esperamos sacar los dos primeros puntos de la temporada aquí en Vallobín".
