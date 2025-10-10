Marc Martí, excapitán del Alimerka Oviedo Baloncesto, ahora en el Cartagena: "Tengo envidia sana por jugar en el Palacio"

Marc Martí va a tener difícil jugar esta temporada con su nuevo equipo, el Caesa Cartagena, al que visita mañana (19:00 horas) el Alimerka Oviedo Baloncesto. El catalán, que estuvo en el equipo carbayón entre 2020 y 2025, sufrió una lesión en un partido de pretemporada y ha tenido que ser operado de una rotura total de ligamento cruzado anterior de una rodilla. En el OCB le pasó algo similar que le dejó también todo un curso en el dique seco. Aún recuperándose de la operación, Martí atiende a la llamada telefónica de LA NUEVA ESPAÑA para analizar el partido de mañana y el inicio de liga.

El Cartagena tuvo "un buen inicio"

El ala-pívot catalán advierte de que el equipo de Oviedo se va a encontrar con un rival que le va a poner las cosas muy difíciles. "Al principio éramos todos nuevos y nos costó, los primeros días nos costó adaptarnos a las ideas de Félix (Alonso, el entrenador), tenemos a varios estadounidenses rookies, y eso se nota, en el primer partido íbamos ganando de bastante y al final nos remontaron y solo ganamos por uno, fue un susto, pero ha sido un buen inicio", dice Marc Martí sobre la evolución de su nuevo equipo.

La llegada de un exjugador de la NBA

Una de las grandes sorpresas del equipo cartagenero fue la incorporación de Vitor Faverani, pívot brasileño de 37 años que jugó muchos años en la ACB y llegó incluso a disputar una temporada en la NBA. "Un día llego al entrenamiento y está saliendo Faverani y me pregunté ‘¿qué hace este aquí?’ Luego nos confirmaron que seguía toda la temporada, es un jugador dominante, sobre todo lo será cuando termine de coger la forma, tiene calidad, es enorme, sabe los movimientos y además se cuida muchísimo, es el primero en llegar a los entrenamientos, en ponerse hielo, quiere hacerlo bien", explica Martí sobre el fichaje estrella del equipo albinegro.

Aspecto del Palacio de los Deportes el día que jugó el Alimerka Oviedo Baloncesto frente al Estudiantes / Luisma Murias

Asturias, siempre presente

Martí se quedará en Cartagena a recuperarse y desde allí reconoce que añora Asturias, donde se había asentado: "Lo echo mucho de menos, estoy muy contento en Cartagena, me tratan muy bien, la playa, el tiempo, todo es genial, pero estaba muy acostumbrado a Asturias y luego siento una envidia sana por ver el Palacio como estuvo el primer día, no poder disfrutarlo, pero me pone muy contento que les vaya bien, se lo han trabajado mucho para que suceda".

Convencido de que al OCB "le irá bien"

En cuanto al inicio de temporada, Marc Martí considera que las dos derrotas del OCB fueron ante rivales muy complicados (Estudiantes y Coruña): "Estos equipos cuando bajas un poco te matan, quizás sean los dos equipos que acaben subiendo a la ACB".

Marc Martí está convencido de que el OCB "hará una buena temporada", está deseando ver mañana a sus excompañeros Raúl Lobaco, Robert Cosialls y Dan Duscak, y estará apoyándolos cuando no jueguen con Cartagena: "Después que ganen lo máximo posible".